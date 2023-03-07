Kızılelma ABD'yi korkuttu: Türkiye güç merkezi oldu .

Türkiye'nin yerli savunma konusunda attığı adımlar ABD medyasında gündem oldu. ABD merkezli Business Insider Haber sitesi Baykar tarafından geliştirilen Türkiye'nin milli insansız savaş uçağı Kızılelma'yı mercek altına aldı.Son 10 yıl içinde Türkiye'nin insansız hava araçları konusunda bir güç merkezi haline geldiğine dikkat çeken Insider, drone'ların geçtiğimiz yıl savunma sanayisinin yıldızı olduğunu ve ihracatlarının 2021 yılına göre yüzde 80'lik bir artışla 871,5 milyon Dolar olduğunu yazdı.Business Insider, 'Türkiye'nin güçlü drone endüstrisi yeni bir kilometre taşının eşiğinde' başlıklı haberinde şu ifadelere yer verdi:'Ukrayna'nın da kullandığı 'Bayraktar TB2 drone'larını üreten Baykar pazarın çoğunluğuna hakim. Firma bu yıl 24 ülke için 400'den fazla TB2 üretti. Ancak TB2, Baykar'ın modellerinden sadece biri. Şirket 23 Ocak'ta en yeni ve potansiyel olarak en umut verici ürünü olan Kızılelma'nın ikinci uçuş testini başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu.'Haber sitesi 'Baykar'ın baş tacı' dedikleri Kızılelma'nın Türkiye'nin gelişmekte olan DRONE endüstrisinin doruk noktası haline gelebileceğini belirtti ve Kızılelma'nın teknik özelliklerini sıraladı.32 fit kanat açıklığı, 500 deniz mili menzili ve 35 bin feet operasyonel irtifaya sahip Kızılelma'nın 1500 kilogram faydalı yük kapasitesi olduğunu ve yaklaşık 5 saat uçabileceğini belirten haber sitesi savaş uçağının ayrıca kendini görünmez kılacak özelliklere sahip olduğunu yazdı.Otomatik İniş,KalkışDüşük GörünürlükYüksek Manevra KabiliyetiGörüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi HaberleşmeKısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş KabiliyetiAESA Radar İle Yüksek Durumsal Farkındalık.Insıder, Kızılelma'nın 2013 yılından beri geliştirildiğini ancak son yıllarda hızlı bir şekilde ilerlediğine dikkat çekti ve bunu Ankara'nın yerli savunma sanayisini geliştirmeye verdiği önemin bir yansıması olarak olarak değerlendirdi.Türkiye'nin iddiasını koruduğunu ve Kızılelma'yı 2025 yılına kadar hizmete sokmayı planladığını belirten Insıder, Kızılelma'nın sadece Türk Hava Kuvvetleri'nde kullanılmayacağını aynı zamanda TCG Anadolu uçak gemisinde de konuşlandırılacağını yazdı.