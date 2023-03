Kılıçdaroğlu'nun adaylığı dünya basınında: Erdoğan'ı koltuğundan edecek karizmadan yoksun

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs'taki seçimlerde yarışacak aday olduğunu duyurması, ABD'den Almanya'ya, Çin'den İngiltere ve Fransa'ya dünyanın dört bir yanında yankı buldu. 14 Mayıs'ta yapılması beklenen seçimlerin Türkiye için kritik olduğu yorumlarının yapıldığı haberlerde, Kılıçdaroğlu'nun neredeyse girdiği her seçimi kaybetmesiyle tanındığının altı çizildi. Bir başka haberde ise 'Erdoğan'ı yenmek için yeterli karizmadan yoksun' ifadelerine yer verildi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin ev sahipliğinde düzenlenen “Liderler Buluşması”nın ardından, 5 genel başkanla beraber partisinin genel merkezi önünde açıklama yaptı. Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olduğunu duyurdu.CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ve muhalefet cephesinde yaşanan kriz dünya medyası tarafından yakın markaja alındı.Al Jazeera: Kılıçdaroğlu neredeyse girdiği her seçimi kaybetmesiyle tanınır'Türk muhalefeti Kılıçdaroğlu'nu aday olarak ilan etti' diyen Al Jazeera, muhalefet ittifakında beş partinin CHP liderinin adaylığını kabul ettiğini, İYİ Parti'nin buna itiraz etmesiyle bloğun parçalandığını, 72 saatlik gerginliğin arabuluculuk çabalarıyla giderildiğini aktardı. Ankara'dan bildiren Al Jazeera muhabiri Sinem Köseoğlu, Kılıçdaroğlu'nun neredeyse girdiği her seçimi kaybetmesiyle tanındığını ancak 2017'deki Adalet Yürüyüşü'nün ardından popülerliğini artırdığını bildiriyor.'Türk muhalefetinin başkan adayı Kılıçdaroğlu kimdir?' başlığıyla bir porte yayımlayan televizyon, muhalefet bloğundaki krizin aşılmasıyla Millet İttifakı'nın adayının duyurulduğunu kaydetti.Krizin Altılı Masa'nın geçen haftaki aday toplantısında başladığını, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in kameralar karşısına geçip müttefiklerini yerden yere vurduğunu kaydeden Al Jazeera, Akşener'in İstanbul ve Ankara belediye başkanlarına adaylık çağrısı yaptığını hatırlattı.Anlaşmazlığın Pazartesi günü İmamoğlu ve Yavaş'ın İYİ Parti genel merkezine yaptığı ziyaretle çözüldüğünü dile getiren televizyon, Meral Akşener'in İmamoğlu ve Yavaş'ı cumhurbaşkanı yardımcılığına önerdiğini de ekledi.6'lı Masa, Türkiye'nin 20 yıl öncesinde bıraktığı ve artık unutulan koalisyonların nasıl krizlere gebe ve gizli pazarlıklara bağlı olduğunu 5 gün içerisinde yeniden hatırlattı. Masa'dan ayrıldıktan sonra büyük baskı gören Akşener, İmamoğlu ve Yavaş'ın “Cumhurbaşkanı yardımcıları” olması koşuluyla geri döndü ve “kazanamaz” diyerek itiraz ettiği Kılıçdaroğlu'nun adaylığına razı oldu.Altılı Masa'nın 'deneyimli siyasetçiyi' aday göstermek konusunda uzlaştığını yazan gazete, Meral Akşener'in Cuma günü muhalefet bloğundan ayrılmasına ve tekrar dönmesine yer verdi. Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığından memnun olmadığı belirtilen haberde, orta yolun bulunduğu da aktarıldı.NYT, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Altılı Masa'daki tartışmalara karşı 'Biz canla ilgileniyoruz, onlar malla ilgileniyor' yorumunu da ekledi.Kılıçdaroğlu'nun 2002'de parlamentoya girdiğini belirten Al Jazeera, 2010'da CHP'nin başına geçmesinden bu yana partinin Erdoğan'a karşı girdiği tüm seçimleri kaybettiğinin altını çizdi. Televizyon, 2019'daki yerel seçimlerde ise CHP ve müttefiklerinin başarı kazandığını, İstanbul ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu Türkiye'nin en büyük altı şehrinden beşinde belediye başkanlıklarının alındığını yazdı.'Sessiz politikacı, Türk seçimlerinde Erdoğan'a meydan okumak için adım atıyor' başlığını kullanan yayın organı, ana muhalefet CHP'nin lideri Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı yarışacağını yazdı. Bloomberg, ayrıca muhalefetin eğer seçimi kazanırsa Ortodoks ekonomi politikalarına dönüş sözü verdiğini de haberin spotunda aktardı.CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, adaylık ilanı sonrası Kılıçdaroğlu'nu görüşmeye davet eden HDP'ye olumlu yanıt verdi. Katıldığı canlı yayında açıklamada bulunan Özel, 'HDP'yi bu kampanya süreci başlamadan ya da kampanya sürecinde bir ziyaret etmek olasıdır.' dedi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı, firari FETÖ'cü Hakan Şükür'ü de mutlu etti. Sosyal medya hesabından 'hayırlı olsun' mesajı paylaşan Şükür, 'İnanç, düşünce, ideoloji, kimlik ayırt edilmeyeceği 85 milyon insanımızın cumhurbaşkanı adayı Sayın Kılıçdaroğlu, hayırlı ve yolunuz açık olsun.' dedi.'Türk muhalefeti, 2023 seçimlerinde Erdoğan'a meydan okumak için Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçti' başlığını kullanan televizyon, seçimlere iki ay kala anketlerin sıkı bir yarışın sinyalini verdiği yorumunu yaptı.'Muhalefet Erdoğan'a kafa tutmak için adayını seçti' diyen Alman yayın organı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mayıs ayındaki seçimlerde yarışacağını aktardı. Ancak, DW'ye göre Kılıçdaroğlu'nun aday gösterilmesi etrafında tartışmalar var.Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını manşetten gören İngiliz gazetesi, muhalefet liderinin mayıs ayındaki seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a meydan okuyacağını yazdı. Haberin devamında Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştiriler yer alırken, bazı yorumcuların dile getirdiği 74 yaşındaki Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ı koltuğundan etmek için yeterli 'karizma'dan yoksun olduğu görüşünü sayfasına taşıdı. The Guardian, muhalefetin seçimi kazanması halinde Türkiye'yi başkanlık sisteminden tekrar parlamenter sisteme döndüreceğini de ekledi.Amerikan gazetesi, 'Türk muhalefeti, Mayıs ayındaki seçimlerde Erdoğan'a meydan okuyacak adayı seçti' başlığıyla sunduğu haberde adayın günler süren ve kamuoyuna da yansıyan iç çekişmelerin ardından duyurulduğunu vurguladı. Mayıs ayındaki çok önemli seçimlerde kıdemli politikacının Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yüzleşeceğini belirten Washington Post, duyurunun muhalefet bloğunun günler süren çekişmesinin ardından yapıldığını dile getirdi.'Türkiye'de muhalefet Erdoğan'la karşılaşmak için Kılıçdaroğlu'nun arkasında birleşti' başlığıyla okurlarının karşısına çıkan Çin gazetesi, 'Ortak bir aday için son dakika anlaşması, aylardır süren hiddetli tartışmayı sona erdiriyor' yorumunu yaptı. South China Morning Post, muhalefet bloğundaki anlaşmaya göre Kılıçdaroğlu kazanması halinde İstanbul ve Ankara'nın popüler belediye başkanlarını yardımcısı olarak atayacak.