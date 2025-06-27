Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine göre, haftanın son mesai gününde yurt genelinde yağış beklenmiyor. Cuma günü sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Ortalama sıcaklık 35 derece civarında seyrederken, bazı illerde termometreler 40 dereceyi aşacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 27 Haziran 2025 tarihli hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan son tahminlere göre cuma günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Havanın ülke genelinde az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AŞIRI SICAKLARA DİKKAT!
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği belirtilirken aşırı sıcaklara karşı uyarı geldi. Yetkililer, güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatlerinin güneş çarpması için en riskli saatler olduğuna dikkat çekip, dışarı çıkacak vatandaşlara şapka, açık renkli kıyafet seçimi, güneş kremi ve bol sıvı tüketmek gibi önlemlerle güneşten korunmaları uyarısını yaptı.
RÜZGAR KUZEYDEN ESECEK
Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
27 HAZİRAN CUMA BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
BALIKESİR °C, 36°C Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 38°C Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 33°C Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 35°C Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 33°C Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 39°C Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 40°C Az bulutlu ve açık
UŞAK °C, 36°C Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 37°C Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 41°C Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 33°C Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 35°C Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 34°C Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 35°C Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 33°C Az bulutlu ve açık
SİVAS °C, 29°C Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 33°C Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 34°C Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 30°C Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 29°C Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla Orta Karadeniz'in parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 33°C Az bulutlu ve açık
RİZE °C, 29°C Az bulutlu ve açık
SAMSUN °C, 30°C Az bulutlu ve açık, gece parçalı cok bulutlu
TRABZON °C, 26°C Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 28°C Az bulutlu ve açık
KARS °C, 26°C Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 37°C Az bulutlu ve açık
VAN °C, 27°C Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 42°C Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 40°C Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 38°C Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 40°C Az bulutlu ve açık