Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 27 Haziran 2025 tarihli hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan son tahminlere göre cuma günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Havanın ülke genelinde az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği belirtilirken aşırı sıcaklara karşı uyarı geldi. Yetkililer, güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatlerinin güneş çarpması için en riskli saatler olduğuna dikkat çekip, dışarı çıkacak vatandaşlara şapka, açık renkli kıyafet seçimi, güneş kremi ve bol sıvı tüketmek gibi önlemlerle güneşten korunmaları uyarısını yaptı.Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.BALIKESİR °C, 36°C Az bulutlu ve açıkEDİRNE °C, 38°C Az bulutlu ve açıkİSTANBUL °C, 33°C Az bulutlu ve açıkKIRKLARELİ °C, 35°C Az bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 33°C Az bulutlu ve açıkİZMİR °C, 39°C Az bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 40°C Az bulutlu ve açıkUŞAK °C, 36°C Az bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 37°C Az bulutlu ve açıkANTALYA °C, 41°C Az bulutlu ve açıkHATAY °C, 33°C Az bulutlu ve açıkISPARTA °C, 35°C Az bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 34°C Az bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 35°C Az bulutlu ve açıkKONYA °C, 33°C Az bulutlu ve açıkSİVAS °C, 29°C Az bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 33°C Az bulutlu ve açıkDÜZCE °C, 34°C Az bulutlu ve açıkSİNOP °C, 30°C Az bulutlu ve açıkZONGULDAK °C, 29°C Az bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık, zamanla Orta Karadeniz'in parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 33°C Az bulutlu ve açıkRİZE °C, 29°C Az bulutlu ve açıkSAMSUN °C, 30°C Az bulutlu ve açık, gece parçalı cok bulutluTRABZON °C, 26°C Az bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 28°C Az bulutlu ve açıkKARS °C, 26°C Az bulutlu ve açıkMALATYA °C, 37°C Az bulutlu ve açıkVAN °C, 27°C Az bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 42°C Az bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 40°C Az bulutlu ve açıkMARDİN °C, 38°C Az bulutlu ve açıkSİİRT °C, 40°C Az bulutlu ve açık