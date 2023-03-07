Cumhuriyet gazetesi Meral Akşener ile dalga geçti

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere gün sayıyor...Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Kabine Toplantısı'nda yaptığı açıklamayla 10 Mart'ta seçim kararı alınacağını açıkladı.Bu trafik sürerken perşembe gününden itibaren muhalefet cephesinde yaşanan aday krizi ise zor da olsa bir sonuca ulaştı.6'lı masanın 12'nci toplantısında 5 partinin CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu üzerinde mutabık kalmasının ardından İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener masayı dağıttı.Kısa sürede yaşanan büyük kavgalar ve krizler ardından Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu arasından kıyasıya bir pazarlık süreci yaşandı.İki belediye başkanından birisinin adaylığında direten Akşener bu isteği kabul görmeyince İmamoğlu ve Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmaları koşulunda tekrar masaya dönmeyi kabul etti.Şartlarının kabul olmasının ardından tekrar masaya dönen Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde yapılan son toplantıya katıldı.Yıllardır süren aday krizi ise Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun açıklamasıyla nihayete erdi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı oldu.Bu baş döndürücü trafik sürerken CHP'ye yakınlığı ile bilenen Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti olay oldu.'Ve milletin adayı Kılıçdaroğlu' sür manşetiyle okurlarının karşısına çıkan Cumhuriyet, kullandığı fotoğrafla yaşanan olayı özetledi.Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının kullanıldığı manşette diğer 5 liderin Kılıçdaroğlu'nun üzerinde ellerinin olduğu gözüktü.Söylediği sözlerle ve sonrasında yaptığı tavırla hatırlanacak Meral Akşener'in kolu kırık bir şekilde resmedilmesi dikkat çekti.Akşener'ın sargılı kolunun üzerinde ise Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın olduğu görülürken kırık kolu bu iki ismin düzelttiği yorumları yapıldı.