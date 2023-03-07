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CHP’li Yarkadaş’tan dikkat çeken iddia: Kriz çözülmedi Akşener yine masadan kalktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 3 Mart’ta dağıttığı Altılı Masa’ya üç gün sonra yeniden oturdu. Zehir zemberek sözler sarf ederek kriz çıkaran, Millet İttifakı’nı ‘noter ve kumar masası’ olarak nitelendiren Akşener, dün son toplantıya katıldı. Ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı ilan edildi. Ancak Altılı Masa’da krizin çözülmediği ortaya çıktı. CHP eski vekil Barış Yarkadaş, Akşener'in Babacan’a sinirlenip dünkü toplantıda da yine masayı yine terk ettiğini, Davutoğlu’nun iknasıyla geri döndüğünü iddia etti.

CHP’li Yarkadaş’tan dikkat çeken iddia: Kriz çözülmedi Akşener yine masadan kalktı
Ekleme: 7.03.2023 - 14:16 Güncelleme: 7.03.2023 - 14:19 / Editör: Ozge Selin
CHP’li Yarkadaş’tan dikkat çeken iddia: Kriz çözülmedi Akşener yine masadan kalktı
CHP'li Barış Yarkadaş, ağır suçlamalarla Altılı Masa'yı dağıtan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dünkü toplantıda da masayı terk ettiğini yazdı.

“Ne yapmak istediğini anlayan var mı?”

Yarkadaş Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Akşener'i anlayamıyorum. Partisinin barajın altında kalacağını görünce masaya dönüyor; toplantıda yine masayı terk ediyor. Akşener, Babacan'a sinirlenip çıkarken, Davutoğlu engelleyip salondaki mescitte 15 dakika konuşuyor. Akşener geri dönüyor. Ne yapmak istediğini anlayan var mı?' ifadesini kullandı.

CHP’li Yarkadaş’tan dikkat çeken iddia: Kriz çözülmedi Akşener yine masadan kalktı

“Muhalefete çok zarar verdi”

Davutoğlu'nun müdahalesi ile yeniden masaya oturan Akşener, ortak vekil listesine dahil olmayacağını ve kendi listesiyle gireceğini beyan ediyor. Bir sorun yok; kendi tercihidir. Ancak yarattığı kriz muhalefete çok zarar verdi. Siyaset konuşulamaz hale geldi. Çok yazık etti.

CHP’li Yarkadaş’tan dikkat çeken iddia: Kriz çözülmedi Akşener yine masadan kalktı

Akşener'in dün yarattığı krizi Davutoğlu 12. Maddeyi bizzat kaleme alarak çözüyor. Bir formül de bakanlık sayılarının artırılması. Davutoğlu ve Babacan'ın ilk hedefi mecliste grup kurmak. Umarım bu süreci de kazasız belasız atlatırlar.

CHP’li Yarkadaş’tan dikkat çeken iddia: Kriz çözülmedi Akşener yine masadan kalktı

“Kimse kendisini Kafdağı'nda görmesin”

“Dün Saadet Partisi'nin ardından CHP Genel Merkezi'nin önüne gittim. Onlarca insanla sohbet ettim. Bu halkın umudunu kıranlar, emin olun ki; sokağa çıkacak yüz bulamaz. Herkes her şeyin farkında. Kimse kendini vazgeçilmez sanmasın. Kimse kendisini Kafdağı'nda görmesin.”

CHP’li Yarkadaş’tan dikkat çeken iddia: Kriz çözülmedi Akşener yine masadan kalktı
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