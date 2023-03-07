CHP HDP ile görüşmeye hazırlanırken İYİ Partili Ağıroğlu’nun o konuşması akıllara geldi: ‘HDP varsa biz yokuz, razı değiliz’

Türkiye, koalisyonlu yılların adeta simülasyonunu yaşadığı son günlerde, muhalefette yaşanan krizler gündemden düşmüyor.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'yı dağıtıp Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkması sonrası, aday olmaları çağrısında bulunduğu İmamoğlu ve Yavaş tarafından ikna edilerek dağıttığı ittifaka geri döndü.Altılı Masa'nın sancılı geçen aday çıkarma süreci dün son buldu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak açıklandı.Kılıçdaroğlu'nun aday olmasının ardından Habertürk'e bağlanarak CHP'yi görüşmeye davet eden HDP'li Mithat Sancar'ın çağrısına ilk olumlu yanıt CHP'li Özgür Özel'den geldi. Özel, “Ziyaret olasıdır, HDP Genel Merkezi ziyaret edilebilir” dedi.Yaşanan tüm bu gelişmeler akıllara; 3 yıl önce, Yavuz Ağıralioğlu'nun CNN Türk'e katıldığı 2 farklı yayında, HDP'nin kendi siyasetini terörden arındırmadığı müddetçe içinde bulundukları ittifakta HDP'nin olmasının mümkün olmadığına ve İYİ Parti olarak bu duruma da razı olmayacaklarına dair yaptığı açıklamalar geldi. Ağıralioğlu, “CHP, ‘HDP var' derse ‘Biz burada yokuz' deriz” demişti.