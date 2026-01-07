Yurt Dışı Alışveriş Yapanlara Kötü Haber!

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni bir kararla birlikte yurt dışından yapılan alışverişlerde uygulanan 30 Euro’luk gümrük muafiyeti tamamen kaldırıldı. Yapılan bu düzenleme, özellikle uygun fiyatlı ürünler getirtmek isteyen tüketiciler için yeni bir dönemin başlangıcını temsil ediyor. Kararın yürürlüğe girmesiyle birlikte, tutarı ne olursa olsun yurt dışından sipariş edilen her ürün için detaylı gümrük beyannamesi düzenlenmesi zorunlu hale gelecek.Yeni düzenleme kapsamında, posta veya hızlı kargo yoluyla gelen ürünlerin vergilendirme oranlarında da önemli değişiklikler yapıldı. Eğer sipariş edilen ürün bir sağlık kuruluşu raporu veya doktor reçetesine dayanan bir ilaç ya da takviye edici gıdaysa, bu ürünlerin değeri üzerinden belirli oranlarda vergi tahsil edilecek. Bu ürünlerin Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi durumunda %30, diğer ülkelerden gelmesi durumunda ise %60 oranında vergi ödenecek.Ayrıca, ithal edilen eşyanın Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan ürünlerden olması durumunda, yukarıdaki vergi oranlarına ilave olarak %20 oranında tek ve maktu bir vergi daha eklenecek. Bu durum, özellikle teknolojik aksesuarlar ve lüks tüketim malları gibi kategorilerde maliyetlerin ciddi şekilde artmasına neden olacak. Vatandaşlar artık sadece ürün bedelini değil, aynı zamanda gümrük vergisi ve gümrük beyanname hizmet bedelini de ödemekle yükümlü tutulacak.Bu yeni uygulama, küçük tutarlı alışverişlerin maliyetini katlayarak artıracak gibi görünüyor. Örneğin, normal şartlarda 100 TL tutarındaki basit bir ürün için gümrük işlemleri ve hizmet bedelleri eklendiğinde binlerce lirayı bulan ek yükümlülükler ortaya çıkabilecek. Bu sebeple tüketicilerin düşük maliyetli ürünleri yurt dışından bireysel olarak getirtmesi ekonomik olarak artık pek mümkün görünmüyor.Alınan bu karar, Resmi Gazete’de yayımlandıktan 30 gün sonra, yani 6 Şubat 2026 tarihinde yürürlüğe girecek. Bu tarihe kadar verilen siparişlerin mevcut kurallar çerçevesinde işleme alınması beklense de, belirtilen tarihten itibaren tüm paketler için yeni vergi ve beyanname kuralları geçerli olacak. Gümrük süreçlerindeki bu köklü değişim, yurt dışı e-ticaret sitelerinden yapılan alışveriş alışkanlıklarını tamamen değiştirecek.