Bloomberg, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını yorumladı

Altı partiden oluşan Millet İttifakı, uzun ve zorlu müzakerelerin ardından cumhurbaşkanı adayını dün ilan etti.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen son yuvarlak masa toplantısının ardından aday olarak kamuoyuyla paylaşıldı.Reuters, söz konusu ittifakın yönetimindeki Türkiye'nin, mali kriz yaşanması durumunda kredi için Uluslararası Para Fonu'na (IMF) başvuruda bulunabileceğini yazmıştı.Millet İttifakı'nın ekonomik güvenilirlik kazanmak için bu yönde sinyaller vermesi gerektiği, yeni hükümetin hem Avrupa Birliği (AB) hem de ABD ile daha yakın ilişkiler kurmak için 'iyi bir konumda' olacağı ifade edilmişti.ABD merkezli Bloomberg de ekonomi çerçevesinden değerlendirme yaptığı analizinde, Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı yarışacağını yazdı ve 'Muhalefet, seçilirse ortodoks politikalara dönüş sözü veriyor.' dedi.Kılıçdaroğlu'ndan 'ekonomist' olarak söz edilen yazıda, muhalefet bloğunun iş başına gelmesi halinde, ortodoks para politikası ve “özerk” bir Merkez Bankası vadettiğine dikkat çekildi.Bu durumun bazı yatırım çevrelerince memnuniyetle karşılandığı kaydedildi. Öte yandan, muhalefet içinde yaşanan gerilimlere de işaret edilerek, şöyle denildi:Altı partiden oluşan ittifak, bir isim üzerinde anlaşmak için aylarca mücadele etti. (İyi Parti) Çekişmeler nedeniyle kısa süreliğine bloktan ayrıldı. Partinin Genel Başkanı (Meral Akşener), geçen hafta Kılıçdaroğlu'nun adaylığını eleştirerek muhalefeti bölmekle tehdit etti.Ankara ve İstanbul'un belediye başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu aday olmaya çağırdı. Muhalefet, topyekun bir çöküşü önlemek için Yavaş ve İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı yardımcılığını Kılıçdaroğlu'na önererek Akşener'i bloğa geri çekti.