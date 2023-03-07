  • USD: 18,88 - 18,91
  • EURO: 20,09 - 20,12
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bloomberg, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını yorumladı

ABD merkezli yayın kuruluşu, Kılıçdaroğlu göreve gelirse ekonomide ortodoks politikalara dönüleceğini yazdı.

Bloomberg, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını yorumladı
Ekleme: 7.03.2023 - 10:11 Güncelleme: 7.03.2023 - 10:13 / Editör: Ozge Selin
Bloomberg, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını yorumladı
Altı partiden oluşan Millet İttifakı, uzun ve zorlu müzakerelerin ardından cumhurbaşkanı adayını dün ilan etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen son yuvarlak masa toplantısının ardından aday olarak kamuoyuyla paylaşıldı.

IMF, Avrupa Birliği, ABD...

Reuters, söz konusu ittifakın yönetimindeki Türkiye'nin, mali kriz yaşanması durumunda kredi için Uluslararası Para Fonu'na (IMF) başvuruda bulunabileceğini yazmıştı.

Millet İttifakı'nın ekonomik güvenilirlik kazanmak için bu yönde sinyaller vermesi gerektiği, yeni hükümetin hem Avrupa Birliği (AB) hem de ABD ile daha yakın ilişkiler kurmak için 'iyi bir konumda' olacağı ifade edilmişti.

Ortodoks politikalara dönüş sinyali

ABD merkezli Bloomberg de ekonomi çerçevesinden değerlendirme yaptığı analizinde, Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı yarışacağını yazdı ve 'Muhalefet, seçilirse ortodoks politikalara dönüş sözü veriyor.' dedi.

'Özerk' Merkez Bankası sözü

Kılıçdaroğlu'ndan 'ekonomist' olarak söz edilen yazıda, muhalefet bloğunun iş başına gelmesi halinde, ortodoks para politikası ve “özerk” bir Merkez Bankası vadettiğine dikkat çekildi.

Bu durumun bazı yatırım çevrelerince memnuniyetle karşılandığı kaydedildi. Öte yandan, muhalefet içinde yaşanan gerilimlere de işaret edilerek, şöyle denildi:

'Akşener, muhalefeti bölmekle tehdit etti'

Altı partiden oluşan ittifak, bir isim üzerinde anlaşmak için aylarca mücadele etti. (İyi Parti) Çekişmeler nedeniyle kısa süreliğine bloktan ayrıldı. Partinin Genel Başkanı (Meral Akşener), geçen hafta Kılıçdaroğlu'nun adaylığını eleştirerek muhalefeti bölmekle tehdit etti.

Ankara ve İstanbul'un belediye başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu aday olmaya çağırdı. Muhalefet, topyekun bir çöküşü önlemek için Yavaş ve İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı yardımcılığını Kılıçdaroğlu'na önererek Akşener'i bloğa geri çekti.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
CHP HDP ile görüşmeye hazırlanırken İYİ Partili Ağıroğlu’nun o konuşması akıllara geldi: ‘HDP varsa biz yokuz, razı değiliz’
CHP'lileri korkutan pazarlık: İşte altılı masada konuşulan milletvekili formülü
Yılmaz Özdil, Sözcü TV’den neden ayrıldığını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 2 ili işaret etti: Boşaltılması gereken hastaneler var! 'Hatay'da su sıkıntısı' iddialarına yanıt...
Siyaset tarihinde kara leke! Ülkeyi böyle mi yönetecekler? Kirli pazarlıklar, ilkesiz duruş, büyük tezgah…
CHP yandaşı gazeteci o gün neler yaşandığını aktardı: Akşener 'yeter' diye bağırdı...
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar...
Kılıçdaroğlu'nun adaylığı dünya basınında: Erdoğan'ı koltuğundan edecek karizmadan yoksun
Bakan Dönmez'den Karadeniz gazı açıklaması
Bloomberg, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını yorumladı
Cumhuriyet gazetesi Meral Akşener ile dalga geçti
Yeni kura takvimi belli oldu! İşte il il kura çekimi tarihleri
Lider diplomasisi rahatsız etti! 'Batı, Erdoğan'ın görüşme ayarlamasına karşı çıkıyor
Aslı Baykal: Kemal Kılıçdaroğlu başkan seçilirse Akşener'i yetkisizleştirir
Trakya'ya deprem göçü! Bölge tarihinin en büyük emlak hareketliliği
Kılıçdaroğlu'nun adaylığı FETÖ'cüleri de sevindirdi: Hakan Şükür'den 'hayırlı olsun' mesajı
HDP'nin davetine CHP'den olumlu yanıt: Görüşmemiz olasıdır
Aynı anda aynı ifadelerle aynı paylaşımı yaptılar: İmamoğlu ve Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na değil Akşener'e teşekkür
Yavaş ve İmamoğlu ile verilen pozu bekledi: Yüz ifadesi geceye damga vuran Akşener'den Kılıçdaroğlu paylaşımı
Demirtaş'tan Kılıçdaroğlu’na 'hayırlı olsun' mesajı: HDP’ye de bekliyoruz
İstanbul için kaygan zemin uyarısı: Yüksek deprem riskli ilçeler açıklandı

İstanbul için kaygan zemin uyarısı: Yüksek deprem riskli ilçeler açıklandı

Başkan Erdoğan duyurmuştu! Detaylar belli oldu: 12 ay ödemesiz 60 ay vade

Başkan Erdoğan duyurmuştu! Detaylar belli oldu: 12 ay ödemesiz 60 ay vade

Deprem sonrası Yeşilgöz’ün rengi değişti

Deprem sonrası Yeşilgöz’ün rengi değişti

Twitter Blue aboneleri 10 bin karakterlik tweet atabilecek

Twitter Blue aboneleri 10 bin karakterlik tweet atabilecek

Prof. Dr. Hasan Sözbilir son üç depremin '500 yılın en büyüğü' olduğunu söyledi

Prof. Dr. Hasan Sözbilir son üç depremin '500 yılın en büyüğü' olduğunu söyledi

Nurdağı'nda fay hattının yakınındaki mezarlık bu hale geldi

Nurdağı'nda fay hattının yakınındaki mezarlık bu hale geldi