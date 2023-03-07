AFAD ve Kandilli peş peşe duyurdu! Kayseri'de 4.7 ve 4.3 büyüklüğünde 2 deprem...

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamasına göre Kayseri'de peş peşe depremler meydana geldi. Gelen verilere göre; 6 dakika içerisinde 3 ayrı deprem meydana gelirken bu kapsamda ilk belirlemelerde herhangi bir olumsuzluğun olmadığı kaydedildi. İncesu ilçesi merkezli ilk deprem 4.7 büyüklüğünde gerçekleşti. İşte Kayseri'de peş peşe meydana gelen depremlerin detayları...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, İncesu ilçesi merkezli saat 14.47'de, 4.7 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 12,8 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem nedeniyle ilk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.AFAD verilerine göre saat 14.47'de merkez üssü Kayseri İncesu olan 4.7 büyüklüğündeki ardından, saat 14.53'te de merkez üssü yine İncesu olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.AFAD verilerine göre saat 14:48'de merkez üssü Kayseri Hacılar olan 4.4 büyüklüğünde üçüncü deprem meydana geldi. Depremin yerin 7 km derinliğinde olduğu bildirildi.Kandilli'nin verilerine göre merkez üssü Kayseri olan 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.