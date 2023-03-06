Yunan gazetesi: 6 parti arasındaki tutarsızlık, Erdoğan'a seçim hediyesi

Türkiye'de bir sonraki cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs'ta yapılması planlanıyor.Cumhur İttifakı, adayını bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan olarak belirledi. Millet İttifakı'nı oluşturan altı parti arasında ise kriz yaşanıyor.İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı masanın ortak cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu gösterme girişimine itirazını dile getirdi.Ankara'da muhalefet partileri arasında hareketliliğe neden olan kriz, sadece Türkiye'de değil, dünyada da konuşuluyor. Yunanistan basınından Kathimerini gazetesi, 'Altı parti arasındaki felç edici tutarsızlık, Erdoğan'a seçim hediyesi.' dedi. Haberde, muhalefette yaşananlar aktarıldı:Türkiye'de muhalefet cephesi çatırdıyor. Erdoğan'a karşı koalisyonu oluşturan altı parti, farklılıklarını ortadan kaldırmazsa, Erdoğan'ın yükselişi belirleyici olacak.Muhalefetin, ekonomi ve dış politika gibi kritik konularda mesajını ve önerilerini kamuoyuna iletemediğine dikkat çekildi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından da muhalefetin politika öneremediği ve durgunluğunu sürdürdüğü belirtilerek, şöyle denildi:Muhalefette cumhurbaşkanı adayı için iç çekişme devam ediyor. Kritik konulardaki vizyonlarını netleştiremiyorlar. Bu ikisi birleşince şansları zedeleniyor.Anketlerin, muhalefet figürlerinin 'durgun ve hatta düşüşte' olduğunu gösterdiği ayrıntısına yer verilirken, 'Son aylarda kamuoyu Erdoğan'a dönüyor gibi görünüyor.' ifadesi kullanıldı.