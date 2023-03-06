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Rekabet Kurulu'ndan Twitter kararı: Elon Musk'a şok!

Rekabet Kurulu, Twitter Inc.in tek kontrolünün devralınmasına yönelik işleme onay verirken, Elon R. Musk’a 2022 yılına ait Türkiye’de elde edilen gayri safi gelirinin binde biri oranında olmak üzere idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Ekleme: 6.03.2023 - 10:55 Güncelleme: 6.03.2023 - 11:04 / Editör: Ozge Selin
Rekabet Kurulu'ndan Twitter kararı: Elon Musk'a şok!
Rekabet Kurulu, Twitter Inc.in tek kontrolünün devralınmasına yönelik işleme onay verirken, Elon R. Musk'a 2022 yılına ait Türkiye'de elde edilen gayri safi gelirinin binde biri oranında olmak üzere idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Rekabet Kurulu, Elon Musk'a ait Twitter Inc.in 022 yılına ait Türkiye'de elde edilen gayri safi gelirinin binde biri oranında olmak üzere idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Rekabet Kurulu'ndan Twitter kararı: Elon Musk'a şok!

Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

'Elon R. MUSK Tarafından Twitter Inc.in Tek Kontrolünün Devralınmasına Yönelik İnceleme Sonuçlandı.

Rekabet Kurulunun 02.03.2023 tarihli toplantısında, Elon R. MUSK tarafından Twitter Inc.in tek kontrolünün devralınmasına yönelik işlemin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 11. maddesi uyarınca resen incelenmesi sonucunda,

İşlemin 4054 sayılı Kanun'un 7. maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan 2010/4 sayılı Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ kapsamında izne tabi olduğuna;

İşlem sonucunda etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılmasının söz konusu olmaması nedeniyle işleme izin verilmesine,

Bununla birlikte, dosya konusu işlemin Rekabet Kurulunun izni olmaksızın gerçekleştirilmesi nedeniyle, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 16. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca devralan konumundaki işlem tarafı olan Elon R. MUSK'a 2022 yılına ait Türkiye'de elde edilen gayri safi gelirinin binde biri oranında olmak üzere idari para cezası uygulanmasına gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.'

Rekabet Kurulu'ndan Twitter kararı: Elon Musk'a şok!
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