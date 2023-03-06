İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu: Meral Akşener toplantıya katılacak

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı teklifinde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in genel merkezden açıklama yapmadan ayrılmasının ardından İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu açıklamalarda bulundu. Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, genel merkez önünde yaptığı açıklamada Meral Akşener'in toplantıya katılacağını belirtti.Sayın Genel Başkanımızla Kılıçdaroğlu bir görüşme gerçekleştirdi.Şuan itibariyle Genel Başkanımız Saadet Partisi'ndeki toplantıya katılma kararı aldı.