İsmail Küçükkaya'dan canlı yayında tepki çeken ifadeler! 6'lı koalisyon birleşsin diye dua edecekmiş!

İsmail Küçükkaya, Halk TV'deki sabah programınd gazetecilik etiğine uygun olmayan ifadeler kullandı. Sık sık tarafsız olduğunu söyleyen Küçükkaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı İbrahim Uslu'yu konuk aldığı programda, 'Dua edeceğiz, diyeceğiz ki, Allah'ım bu siyasilere basiret ver. Siyasiler olur da basiretli davranmaz ise halkımıza basiret ver diyeceğim, dua edeceğim.' ifadelerini kullandı.İsmail Küçükkaya, canlı yayında 6'lı koalisyonun yeniden birleşmesi için dua edeceğini söyledi. Küçükkaya'nın gazetecilik etiği ile bağdaşmayan cümleleri şöyle:Bugün Berat Kandili. Dua edeceğiz, diyeceğiz ki, Allah'ım bu siyasilere basiret ver. Siyasiler olur da basiretli davranmaz ise halkımıza basiret ver diyeceğim, dua edeceğim.Küçükkaya'nın canlı yayındaki '6'lı masa birleşsin diye dua edeceğim' sözleri büyük tepki çekti.2019'daki yerel seçimler öncesi AK Parti'nin İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP'nin İBB Adayı Ekrem İmamoğlu canlı yayına çıkarak kozlarını paylaşma kararı aldı. Uzun süre sunucunun kim olacağı tartışılırken, karar o dönem Fox TV sunucusu olan İsmail Küçükkaya'da kılındı.Küçükkaya, tarafsız bir program yönetmeyi vaat ederken, The Marmara Otel'de program öncesi CHP'nin adayı İmamoğlu ile 46 dakikalık gizli bir görüşme gerçekleştirdi. Küçükkaya'ya Türkiye'nin kilitlendiği program öncesi tarafsız kalamayarak şaibeli bir görüşme gerçekleştirdiği için tepki yağmıştı.