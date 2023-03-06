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Beyaz Gazete
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Gazeteci Nevşin Mengü'den muhalefete sert eleştiri: Siyasetin çapı bu kadar...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masadan kalkmasının ardından, CHP'ye yakın isimler bunun bir iktidar operasyonu olduğu iddiasını ortaya attı. Muhalif gazetecilerden Nevşin Mengü, "Benim edindiğim izlenim, derin hesap, derin devlet, bilmem ne operasyonu değil. Türkiye'de siyasiler ve siyasetin çapının bu olduğu gerçeğiyle karşı karşıyayız." diyerek 6'lı koalisyonu 'çapsız' siyaset yapmakla eleştirdi.

Gazeteci Nevşin Mengü'den muhalefete sert eleştiri: Siyasetin çapı bu kadar...
Ekleme: 6.03.2023 - 13:11 Güncelleme: 6.03.2023 - 13:13 / Editör: Ozge Selin
Gazeteci Nevşin Mengü'den muhalefete sert eleştiri: Siyasetin çapı bu kadar...
6'lı koalisyon aday belirleme toplantısında toz duman oldu. 5 lider, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını savunurken, Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı öne sürerek Kılıçdaroğlu ismini veto etti. Bu tavır sonrası masada kılıçlar çekildi, Akşener zehir zemberek bir basın toplantısı ile koalisyondan çekildi. Nevşin Mengü, bu süreç ile ilgili çarpıcı bir paylaşım yaptı. Mengü, 'Olan bitenin arkasında türlü çeşit komplo, ağır siyasi hesap vesaire aranıyor. Benim edindiğim izlenim, derin hesap, derin devlet, bilmem ne operasyonu değil. Türkiye'de siyasiler ve siyasetin çapının bu olduğu gerçeğiyle karşı karşıyayız.' dedi.

MENGÜ'DEN MUHALEFETE, 'ÇAPSIZ SİYASET' ELEŞTİRİSİ

Koalisyon dağıldıktan sonra söylemleri ile dikkat çeken gazeteci Nevşin Mengü, komplo ve siyasi hesap ifadelerine katılmadığını belirterek şu çarpıcı ifadeleri kullandı: Olan bitenin arkasında türlü çeşit komplo, ağır siyasi hesap vesaire aranıyor. Benim edindiğim izlenim, derin hesap, derin devlet, bilmem ne operasyonu değil. Türkiye'de siyasiler ve siyasetin çapının bu olduğu gerçeğiyle karşı karşıyayız.

Gazeteci Nevşin Mengü'den muhalefete sert eleştiri: Siyasetin çapı bu kadar...

'ÜLKECE BU ÇAPSIZLIĞIN İÇİNDEN ÇIKMAMIZ ZOR'

Eğer bir gün bir post-Erdoğan dönemi olur ise, siyasi partiler yasası değişmeli, siyasetin finansmanı daha sıkı denetlenmeli. Yoksa ülkece bu çapsızlığın içinden çıkmamız zor. Bilmem kimin kaynı bilme ne demiş de, genel başkanın başına ağrı girmiş de..aksi halde çap bu.

Gazeteci Nevşin Mengü'den muhalefete sert eleştiri: Siyasetin çapı bu kadar...
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