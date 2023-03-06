Fondaş medya yine Akşener'i hedef aldı! 'Kazanacak aday reklam arasında bulundu'

Altılı koalisyon adayını belirlemek için geçtiğimiz perşembe günü 12. kez bir araya geldi. Saadet Partisi ev sahipliğinde yapılan aday belirleme toplantısı krize neden oldu. 5 parti adaylık için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu isminde uzlaşırken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu isimlerini öne sürdü. Ancak masa oy çokluğuyla Kılıçdaroğlu isminde hemfikir oldu.Akşener toplantının ardından GİK üyelerini topladı. Kritik toplantının ardından kameralar karşısına geçen Akşener 'İYİ Parti kıskaca alınmıştır, buna boyun eğmeyeceğiz. Dayatmaya boyun eğmeyeceğiz. Bu bizim temel ilkemizdir.' ifadelerini kullandı.Akşener sözlerini şöyle sürdürdü;Dün 5 siyasi parti ortak aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun adını söylediler. Biz masaya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ismini beyan ettik.Ancak önerimiz kabul görmedi. Anladık ki şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edilmiştir. Biz İYİ Parti'yi bunun için kurmadık. Üzülerek söyleyerek geldiğimiz noktada Altılı Masa millet iradesini yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir. Bir noter masasına dönüşmüştür.Akşener'in bu hamlesinin ardından hüsrana uğrayan fondaş medya, İYİ Parti Genel Başkanı'nı hedef almaya devam ediyor. Son olarak Sözcü Gazetesi, bugün yaptığı bir haberle Akşener'le adeta dalga geçti.Hukukçu Ersan Şen'in katıldığı bir canlı yayında söylediği 'İYİ Parti'nin cumhurbaşkanlığı adayına adayım' sözlerinin ardından Akşener'in kendisini aradığı iddia edilen haberde, Akşener'in Şen'e 'Görüşelim' dediği ifade edildi. Gazete bu haberi, 'Kazanacak adayı reklam arasında buldular' başlığıyla verdi.Öte yandan Birgün Gazetesi de Akşener'i hedef alarak, 'Örtülü Saray'ı kurtarma hamlesi' dedi.