Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı! Depremzedelere yeni destek: Borçlar siliniyor

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Kabine Toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası millete seslendi ve Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı.Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 46 bin 104 olduğunu açıkladı.Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:Depremin ardından tüm imkanlarımızı seferber ettik. Deprem sonrası bakanlarımız koordinasyonu üstlendi. Askerimiz saatler içinde harekete geçti. Bakanlarımız afet bölgesinde daimi olarak görev aldı. Yardım ve destek personeli toplamda 271 bin kamu görevlisi ve gönüllü bölgede vazife üstlendi. Bireysel olarak gelenlerle yaklaşık yarım milyon insan depremzedelerin imdadına koştu.Yıkım öylesine çok, yıkım alanı öylesine büyük, iklim ve saha şartları öylesine zorluydu ki, çalışmaların ilk saatlerinde arzu ettiğimiz etkinliğe ulaşamadık.ACİL YIKILACAK VE AĞIR HASARLI BİNA SAYILARIDeprem bölgesindeki 11 ilimizde yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı bina sayısı 230 bini, buralardaki bağımsız bölüm sayısı da 645 bini buluyor. Amacımız 2 aya kadar 100 bin konteyner kurarak yarım milyon depremzedeyi daha iyi şartlarda barınabilecekleri bu alanlara taşımaktır. Gerekirse konteyner sayısını daha da artırabiliriz.Bölgenin ayağa kaldırılmasında kritik sanayi tesisleri ve işletmeler için gereken tüm destekleri sağlayacağız. Şehirlerimizi ihya ve inşa çalışmalarımızı planlıyoruz.DEPREMZEDELERE DESTEK: BORÇLAR SİLİNİYORBugüne kadar 6 bin geçici ticarethane kurarak esnafımızın hizmetine verdik. Ayrıca 3 bin konteynerden oluşan çarşılar kuruyoruz. Deprem bölgesindeki işletmelerin KOSGEB'e olan 2023 borçlarını, felakette hayatını kaybeden işletmecilerimizin tüm borçlarını siliyoruz.Bugüne kadar 1 milyon 61 binden fazla depremzedeye hane başına 10 bin lira acil yardım ödemesi yaptık.KREDİ DESTEĞİDepremde ağır hasara uğrayan yerlerde esnafa 250 bin liraya kadar 12 ayı ödemesiz 60 ay vadeli, yarısı Hazinenin ödeyeceği yüzde 7,5 faizli kredi veriyoruz.Mevcut planlamaya göre 405 bini konut ve 83 bini köy evi olmak üzere toplam 488 bin yeni hane yaparak, vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.Yaklaşık 40 bin binadaki 164 bin orta hasarlı bağımsız bölümü ekleyecek çalışmayı da başlatıyoruz. Deprem bölgesindeki şehirlerimizde hayat tamamen normale dönmeden, bize durmak, dinlenmek haramdır.'MUHALEFETİN KENTSEL DÖNÜŞÜM DERDİ YOK'Kentsel dönüşüm kapsamında yaptığımız 3 milyon 300 bin konut önemlidir. Biz 15 yıldır kentsel dönüşüm dedik, muhalefet biz kentsel dönüşüme karşıyız dediler. Bununla ilgili çeşitli mitingler yaptılar. Muhalefetin kentsel dönüşüm gibi bir derdi yok.VATANDAŞLARA 'KENTSEL DÖNÜŞÜM' ÇAĞRISIBir kez daha tüm vatandaşlarıma, 6 Şubat acılarını tekrar yaşamamak için eski ve riskli binalarını kentsel dönüşüme sokmaları çağrısında bulunuyorumKentsel dönüşüm projelerini hızlandırmak için, uzun vadeli, sübvansiyonlu bir finans yönetimini önümüzdeki günlerde hayata geçiriyoruz. İstanbul başta olmak üzere ülkemizde 6,5 milyon yapının acilen dönüşmesi gerçeği karşımızdayken siyasi hesaplarla süreci geciktirmenin vebali çok ağırdır.Afet yasasından afet yönetiminin, özellikle de kurumsal yapısının güçlendirilmesine kadar pek çok alanda yapacağımız çalışmalar için hazırlıklara başladık.BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 14 MAYIS VURGUSU: TEK GÜNDEMİMİZ DEPREMBizim tek gündemimiz deprem. Deprem yaralarını sarmaktır. Aziz milletim seçim süreci beraberinde getirdiği yıpratıcı siyasi gerilimler ve gündemi kilitlemesi sebebiyle bu çabaları gölgeleme riski taşıyor. Halbuki Türkiye'nin ihtiyacı ülkenin tüm kayıplarını hızla telafi edecek odaklanmadır. Seçim sürecinin bir an önce geride bırakılması şarttır. Seçimlerin 14 Mayıs tarihinde yapılmasının bize bu imkanı vereceğine inanıyoruz. Ülkemizin bir bölümü yıkılmışken siyasi çekişmelerle polemiklerle kavgalarla örülü bir seçim kampanyası yapmayı içimize sindiremiyoruz. Depremin ilk gününden itibaren siyasi tartışmalara girmedik. Milletimizi devletine karşı tahrik edenleri de, çalışmaları tehlikeye atanları da insanımız can derdindeyken mal bölüşümü derdine düşenleri de duyduğumuz gördüğümüz her şeyi not ettik.10 Mart'ta seçim kararı alacağız...