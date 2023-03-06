Bakan Kurum duyurdu: Arsa kuraları başladı!

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara'da arsa kuralarının başladığını belirterek, "TOKİ’mizle sosyal konutlarımızı da afet konutlarımızı da hızla tamamlayacağız" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TOKİ arsa kuralarının yeniden başladığını duyurdu.Bakan Kurum'un Twitter'dan paylaşımı şu şekilde:'İlk Evim İlk İş Yerim projemizde arsa kuralarımız Ankara ile yeniden başladı.Çarşamba günü de konut kuralarımıza kaldığımız yerden, İzmir ve Afyon ile devam edeceğiz.TOKİ'mizle sosyal konutlarımızı da afet konutlarımızı da hızla tamamlayacağız!'