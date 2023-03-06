5’li koalisyonda yeniden 6’lı hamlesi; CHP ve İYİ Parti'den yeni taktik

CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını diretti. Meral Akşener'in ifadelerine göre masada kavga oldu, küçük ortaklarla önceden anlaşıldı ve kendisine kapı gösterildi. Bunun üzerine zehir zemberek açıklamalar ve 'Noter' benzetmesiyle İYİ Parti masayı dağıttı. Ancak eskinin altılı, bugünün beşli koalisyon masasında kavga ve hamleler bitmiyor. CHP'de Kılıçdaroğlu'nun kurmayları TV'den, sosyal medyadan ve özel görüşmeler aracılığıyla 'samimi çağrı' safhasına geçerken Meral Akşener de bu hamleyi görerek seçmene karşı sorumluluğu üzerinden atmak için aynı taktiği kullanmaya başladı.6'lı koalisyon masasında ayrılık ve kavganın açığa çıkmasının ardından aylardır kendilerine vaatler verildiği için masaya ümit bağlayanlar adeta çileden çıktı. Bunun üzerine özellikle CHP ve İYİ Parti'de suçu üzerinden atma telaşı başladı.İlk gün İYİ Parti ve Meral Akşener 'Ayrılıyoruz. 6'lı masa noter masasına dönüştü' derken CHP ve Kılıçdaroğlu ise 'Yolumuza devam ediyoruz. Beni bu saatten sonra vazgeçiremezsiniz' demişti.Ancak yoğun tepki alan iki taraf da bu kez de masayı devirenin kendisi olmadığı konusunda algı yapma telaşına düştü. Kılıçdaroğlu, CHP'deki kurmayları başta olmak üzere diğer ortaklarına 'Meral Hanım ile yeniden bir araya gelmeyi istiyoruz' açıklamaları yaptırırken Akşener de bu kartı görerek aynı taktiği uygulamaya başladı.Meral Akşener ilk günün karmaşasının ardından ikinci gün CHP'nin oynadığı bu oyunu görerek aynı yola başvurdu. Önce TV'lere, ardından bazı gazeteci isimlere olmak üzere bir günde birçok yere konuşan Akşener diğer yandan kurmaylarına 'Masada samimi oldukları ve kendilerine kapının gösterildiğini' anlatmaya başladı.İşte 5'li masa ve İYİ Parti cephelerindeki son durum ve yeni boyutuyla algı savaşları;CHP'de eski Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Akfi Hamzaçebi de Kılıçdaroğlu'nun bu anlamda değerlendirdiği isimlerden oldu. Hamzaçebi sert kavga ve ayrılığa rağmen ikinci gün 'İYİ Parti ile yıllarca beraber yol yürüdük. Yine yürümeliyiz. Ayrılık olmamalı' açıklamasını yaptı.Benzer kartı oynayan Akşener de Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergün üzerinden 'Millet İttifakından ve ortak cumhurbaşkanı adayı çıkarılmasından yanayız. Halkın istediği adaylardan yanayız. Dayatılan adaya karşıyız' açıklamasıyla karşılık verdi.Dün itibarıyla sazı yeniden eline alan İY0İ Parti genel başkanı Meral Akşener de bu operasyonda bizzat rol üstlenerek ittifaktan yana olanın ve samimi olanın kendisi olduğunu, ancak Kılıçdaroğlu ve küçük ortakların anlaşarak kendisine kapıyı gösterdiğini anlattı.Yine de masaya dönebileceğini söyleyen Akşener şart olarak sunduğu Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığının kabulü halinde masaya 'gurur yapmadan geri döneceğini' açıklayarak Kılıçdaroğlu'nun kartına karşılık verdiDiğer yandan dün itibarıyla masanın son toplantısında olanları da anlatan Akşener kendisine kapının işaret edildiğini şu ifadelerle anlatmıştı:O güne kadar hiçbir şekilde Kemal Bey ya da başkası Cumhurbaşkanı adayı için isim konuşulmamıştı. O gün masaya oturduk.Baktım ki benim dışımdaki herkesle sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı görüşülmüş, anlaşılmış. Söz en son bana gelene kadar herkes Kemal Bey'in adaylığını dile getirdi.Bana söz gelince bizim anketlerde Yavaş ve İmamoğlu çıkıyor dedim. Ama isterseniz bir kamuoyu araştırması yapalım ona göre hareket edelim dedim.Sayın Kılıçdaroğlu kabul etmedi ve bu önerime hiddetlenip ayağa kalktı. Kendi adaylığının bugün (O gün için söylüyor) ortak bir yazılı açıklamayla duyurulmasını istedi.Ben de partime sormadan böyle bir karar veremem dedim. Siz imzalamayın o zaman biz imzalarız duyururuz deyince ben masadan kalkayım o halde dedim. Siz bilirsiniz dedi.Ali Bey ve Ahmet bey tansiyonu düşürmek için araya girdi. Ve aday isminde değil ama adaylık konusunda bir mutabakata varıldığına dair bir metne imza atıldı