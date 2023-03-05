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Beyaz Gazete
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Tanju Özcan: Akşener'in çağrı yaptığı Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu masum değil!

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan 6'lı koalisyon masasının Meral Akşener tarafından devrilmesinin ardından CHP içerisinden Akşener'e yönelik suçlamalara karşın Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun süreçteki rolünün altını çizdi ve aylardır yaptıkları PR çalışmalarıyla konuyu buraya getirenin bizzat kendileri olduğunu aktardı.

Tanju Özcan: Akşener'in çağrı yaptığı Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu masum değil!
Ekleme: 5.03.2023 - 12:49 Güncelleme: 5.03.2023 - 13:06 / Editör: Ozge Selin
Tanju Özcan: Akşener'in çağrı yaptığı Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu masum değil!
Aldığı kararla 6'lı koalisyon masasını deviren Meral Akşener'in ayrılığı sonrası masa partileri ve destekçileri suçlu arama yarışına girdi. Akşener destekçileri Kılıçdaroğlu'nu suçlarken masa tarafı da Akşener'in ihanet ettiğini aktardı.

ÇARPICI ÇIKIŞ

Bunun üzerine Bolu'nun eski CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan bir noktaya dikkat çekti ve Akşener'in çağrı yaptığı iki belediye başkanını işare ederek 'Masum değiller' dedi.

KARŞILIKLI DAYATMA VAR

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Altılı Masa'da yaşanan kriz sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Tanju Özcan: 'Akşener'in çağrı yaptığı Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu masum değil' | Video

Özcan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in cumhurbaşkanı adayı için işaret ettiği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın masum olmadığını belirterek, 'Karşılıklı bir dayatma olduğunu düşünüyorum. Bir çok yerde 13'üncü cumhurbaşkanı diye ilan edenler oldu' dedi.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ MASUM DEĞİL

Özcan şöyle devam etti: 'Sayın Akşener, şu ana kadar bunların isimleri geçiyor. Niye 70 gün kala? Siyasi pazarlık var. Sayın Akşener'e iki belediye sinyal mi verdi ki Akşener bu isimleri söyledi. İki belediye başkanı da masum değil. Bütün Türkiye 1.5 yıldır cumhurbaşkanlığı adaylığı için PR çalışmasını biliyor'
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