Kemal Kılıçdaroğlu ve 4 lider arasındaki vekil pazarlığı ortaya çıktı

Türk siyaseti hafta sonuna fırtına gibi girdi.1 seneyi aşkın bir süredir parlamenter sisteme dönüş konusunda mutabakata varan ve ortak aday ile seçime girmesi beklenen 6'lı masa dağıldı.İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, aday konusundaki anlaşmazlık nedeniyle masayı yıktı.Meral Akşener adaylık için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu veya ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı masaya sürdü. Masada bulunan liderler ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday oalrak gösterdi.Masa dağıldıktan sonra Kılıçdaroğlu konusunda bu kadar kararlı olan liderlerin motivasyon nedeni de ortaya çıktı.İyi Parti Teknolojik Dönüşümden Sorumlu Başkan Yardımcısı Yiğit Karakış konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun 4 lidere toplam 54 vekil teklif ettiğini söyledi.Karaış, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:'CHP toplam 54 vekil vadetti, 4 partinin KK'yı desteklemesi için. Bugün vekillik karşılığı destek verenler, yarın Erdoğan bakanlık teklif ettiğinde 'Hayır' diyecek iradeyi gösterecek mi? TBMM'ye çoğu AKP tabanından gelecek 54 vekil yerleştiriyorsunuz. Zeka küpleri sizi.'