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Beyaz Gazete
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Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Doğanşehir’de de kazma vuruldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum sosyal medyada yaptığı açıklamada Doğanşehir’de de yeni konutlar için ilk kazmanın vurulduğunu duyurdu.

Ekleme: 5.03.2023 - 12:12 Güncelleme: 5.03.2023 - 12:13 / Editör: Ozge Selin
Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Doğanşehir’de de kazma vuruldu
Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaraları sarılmaya başlanıldı.

Türkiye 6 Şubat'ta uyandığı kara gün üzerinden yaşananları devlet millet el ele atlatmaya çalışıyor.

Yaşanan depremlerin ardından binlerce çadır ve konteyner evlere yerleştirelen depremzedeler için yaşam mücadelesi devam ediyor.

Yeni konutların inşaası sürüyor
Geçici yaşam alanlarının yanı sıra vatandaşlar için yapılacak yeni konutların inşaası da başlanıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabında Doğanşehir’de kazma vurulduğunu ifade etti.

"Doğanşehir’de de kazmayı vurduk"
Kurum yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Zemin etüt ve mikro bölgeleme çalışmalarının tamamlandığı sağlam zemin tespit edilen yerlerde hiç vakit kaybetmiyoruz. Depremden en çok etkilenen ilçelerimizden Doğanşehir’de de kazmayı vurduk!
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