  • USD: 18,86 - 18,89
  • EURO: 20,02 - 20,06
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Tunceli'de teröristi MİT buldu, jandarma etkisiz hale getirdi

Terörden arananlar listesinde yeşil kategoride yer alan PKK’lı Yaşar’ kod adlı Osman Manak, MİT tarafından yeri tespit edilip jandarma ekiplerinin operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Ekleme: 4.03.2023 - 17:13 Güncelleme: 4.03.2023 - 17:14 / Editör: Ozge Selin
Tunceli'de teröristi MİT buldu, jandarma etkisiz hale getirdi
Terörle mücadele büyük bir kararlılıkla devam ediyor.

Tunceli'de Geyiksuyu bölgesinde, 24 Aralık 2022 tarihinde güvenlik güçlerinin arazi taramasında 4 kişilik terörist grup tespit edildi.

Teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirilirken, 2 terörist ise kaçtı.

Bu teröristlerin de etkisiz hale getirilmesi için güvenlik güçleri çalışmalarını yoğunlaştırdı.

MİT tespit etti
1 Mart günü, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) personeli, teröristlerin köy evinde saklandıklarını tespit etti.

Bali Deresi yakınlarında bulunan Karşılar köyünde, Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komando timlerinin katılımıyla, hava destekli operasyon düzenlendi.

Güvenlik güçlerinin ‘Teslim ol' çağrısına ateşle karşılık veren 2 teröristten 1'i ölü ele geçirildi, diğeri ise yaralı kaçtı.

Yeşil kategorideki terörist öldürüldü
Etkisiz hale getirilen teröristin, İçişleri Bakanlığı'nca terörden arananlar listesinde ‘yeşil' kategoride aranan ‘Yaşar' kod adlı Osman Manak olduğu tespit edildi.

Birçok terör eylemine katılmış
Jandarma kaynaklarından alınan bilgiye göre; Kandil tarafından örgütü Tunceli'de yeniden organize etmek üzere bölgeye gönderildiği belirlenen, sözde ‘Dersim Saha Komutanı' ‘Yaşar' kod adlı teröristin, PKK'nın 24 yıldır dağ kadrosunda olduğu ve bu süre zarfında da birçok terör eylemine katıldığı tespit edildi.

Terörist Manak'ın, 11 Temmuz 2005 tarihinde Adıyaman'da vatani görevini yaparken izinli olarak memleketi Trabzon'a giden Jandarma Er Coşkun Kıran'ın Tunceli- Pülümür yolunda kaçırılması, 2016- 2019 yılları arasında Tunceli merkez ve Hozat kırsalındaki terör olaylarının planlayıcısı, farklı zamanlarda yol kesme ve güvenlik güçlerine ve bölgede görev yapan kamu kurumlarının araçlarına yönelik taciz ateşi açılması gibi birçok eyleme katıldığı belirlendi.

3 kişi yardım ve yataklıktan tutuklandı
Bu arada, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Milli İstihbarat Teşkilatı ile Tunceli İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarla 3 şüpheli, ‘terör örgütüne yardım ve yataklık' suçundan gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılığa sevk edildi.

Savcılıktaki işlemlerin ardından 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Sosyal medyada 'İçme suyu yok' provokasyonu! FETÖ'cü ve PKK'lı hesaplar yine sahnede! Valilik'ten açıklama geldi
5 liderin görüşmesi başladı! Gözler açıklamada!
Başkan Erdoğan'dan 6'lı koalisyon yorumu: Biz can derdindeyiz, bunlar mal derdinde...
Meral Akşener çıkmazı! CHP'li belediye başkanları ziyarete gidecek mi gitmeyecek mi?
Bakan Kurum duyurdu: Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut yapım seferberliği! 1 yıl içinde 2 milyon konut...
Milyonları ilgilendiren o tarihler! EYT başvurusunda kritik detay
Yunanistan’daki facianın arkasından skandal çıktı: Kaza değil cinayet! 17 dakika detayı şoke etti…
CHP ve İYİ Parti'de alarm! Belediye başkanlarını topladılar... Olay poz mesajlı karşılama! Cihan Paçacı...
Aslı Baykal'dan 6'lı koalisyona bomba: Gayrı milli ittifak dağıldı gitti
Fondaş medya hüsrana uğradı! Ne yazacaklarını şaşırdılar; Akşener’e manşetten saldırı
Altılı koalisyon krizi dünya gündeminden düşmüyor! 'Erdoğan haklı çıktı'
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan HDP'ye yeşil ışık: Soframızı büyütelim
Kendi yandaşları bile Akşener'i ti’ye aldı: 'Testere Meral'
Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 ile çevre ve şehircilik il müdürü atadı
Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ndan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na destek!
Kılıçdaroğlu'nun videolu açıklamalarına İYİ Parti'den jet cevap: 'Nihai sofranın mimarı' vurgusu
Toplantıda yaşanan kriz ortaya çıktı: Masadan kalkan Akşener'i diğer parti liderleri zorla oturtmuş
Altılı Masa'nın dağılması sonrası Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım: 'Yolumuza devam ediyoruz'
Cihan Paçacı İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevine geri döndü
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
İstanbul'u da etkisi altına alacak: Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı!

İstanbul'u da etkisi altına alacak: Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı!

Uzmanlar acı gerçeği ortaya çıkardı: Yönetmeliğe uygun bina oranı yüzde 5

Uzmanlar acı gerçeği ortaya çıkardı: Yönetmeliğe uygun bina oranı yüzde 5

EYT'de başvurular başladı: İkramiye ve promosyon müjdesi

EYT'de başvurular başladı: İkramiye ve promosyon müjdesi

Her yerde arıyorlar: Yakınlarını kaybedenler sokakları kayıp ilanlarıyla doldurdu

Her yerde arıyorlar: Yakınlarını kaybedenler sokakları kayıp ilanlarıyla doldurdu

Esrarengiz görüntünün sırrı çözüldü: Uzmanlar açıkladı dev çukurun sebebi deprem mi?

Esrarengiz görüntünün sırrı çözüldü: Uzmanlar açıkladı dev çukurun sebebi deprem mi?

Depremde oluşan devasa yarık uzaydan görüntülendi: Hatay'da depremin boyutunu gözler önüne seren tablo...

Depremde oluşan devasa yarık uzaydan görüntülendi: Hatay'da depremin boyutunu gözler önüne seren tablo...