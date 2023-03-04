İYİ Partili Erhan Usta, Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçen diyaloğu anlattı: Teklifimizi reddetti...

6'lı koalisyon, ilk ciddi sınavı olan aday belirleme toplantısında dağıldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı Saadet Partisi ve Demokrat Parti tarafından masaya sunuldu. Akşener dışındaki 5 lider Kemal Kılıçdaroğlu ismini kabul etti. Akşener ise, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ismini masaya teklif etti. Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının görevine devam edeceğini belirterek bu öneriyi reddetti. Toplantı sonrası, 'Aday konusunda ortak anlayışa ulaşıldı' ifadelerinin yer aldığı bir metin yayınlandı. CHP'liler, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kutlamaya başlarken, İYİ Parti'den rest çeken açıklamalar geldi. Sürecin sonunda Akşener, zehir zemberek sözlerle masadan kalktı. CHP kanadı, İYİ Parti'yi ihanet ile suçlarken, İYİ Parti, 'Biz masadan kalkmadık, kaldırıldık' savunması yaptı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, bir canlı yayında Akşener ile Kılıçdaroğlu arasındaki diyaloğu anlattı. Kılıçdaroğlu, isminin dayatılmak istendiğini söyledi.6'lı koalisyon 12'nci toplantısında ortalık karıştı. Kemal Kılıçdaroğlu, aday olmak istedi, 5 lider onay verdi. Meral Akşener ise, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ismini masaya sundu. Kılıçdaroğlu, bu iki ismin görevlerine devam edeceğini belirterek rest çekti. Akşener ise, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmediklerini belirtti.Ortak açıklamada, 'Adayda ortak anlayışa ulaşıldı' denildi, ancak CHP ile İYİ Parti gece yarısı birbirine girdi. Olağanüstü toplantı yapan Akşener, ertesi gün Genel İdare Kurulu'nu topladı ve masadan ayrılma kararı aldı. Akşener, zehir zemberek ifadeler kullandı.CHP, İYİ Parti'nin masadan kalkması sonrası da tutumunu değiştirmedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının arkasında duruldu. CHP dışındaki 4 parti de Kılıçdaroğlu'nun arkasında durma kararı aldı. Masadan kalkan İYİ Parti, CHP kanadı tarafından'ihanet' ile suçlanıyor. İYİ Parti ise, 'Masada bize dayatma yapıldı, masanın dışına itildik.' şeklinde savunma yapıyor. İYİ Parti, CHP'yi 'Şahsi menfaat' ile itham ediyor.İYİ Parti kanadı masadan kalkmadığını anlatabilmek için birçok farklı açıklama yapıyor. Bu konuda son açıklama İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta'dan geldi. Usta, Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki diyaloğu anlattı. Usta, 'Sayın Genel Başkan masada, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu isminin dışında üçüncü bir ismin de tartışılabileceğini söyledi. Kılıçdaroğlu, bu teklife olumsuz yanıt verdi. Kılıçdaroğlu ismi dayatılmak istendi.' dedi.