İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu: Görüşme iddiaları gerçek değil

Türkiye 2023 seçimlerine adım adım yaklaşırken, siyasi tarihin en hareketi günleri yaşanıyor.Bir yıldır Cumhur İttifakı'nın karşısına çıkaracağı adayı bir türlü belirleyemeyen 6'lı masadan ilk kopuş yaşandı. 6'lı masa, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kalkmasıyla dağıldı. Akşener'in ayrılışı sonrasında masada kalan 5 üye görüşme düzenledi. Bir diğer yandan, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın arabuluculuk üstlenerek Meral Akşener'i ziyaret edeceği iddiaları yayıldı.İddialar giderek yoğunlaşırken İyi Parti'den açıklama geldi. Parti sözcüsü Kürşad Zorlu, söz konusu ziyareti basından duyduklarını vurgulayarak görüşme iddialarını yalanladı.Zorlu şu ifadeleri kullandı;Ne bizim böyle bir talebimiz olmuştur, nede Belediye Başkanlarının bizden bir talebi olmuştur. Ziyaret haberleri gerçeği yansıtmamaktadır.