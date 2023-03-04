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'İçme suyu ihtiyacı var' iddiaları ile ilgili Hatay Valiliği'nden açıklama geldi

Hatay Valiliği, içme suyu eksikliği olduğuna dair iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, "Hatay genelinde deprem sebebi ile meydana gelen şebeke arızaları ekiplerimizin yoğun çalışmaları sonucu giderilmiştir. Hijyen amacıyla şebeke suyunun kullanılmasında herhangi bir sorun bulunmamaktadır." denildi.

Ekleme: 4.03.2023 - 13:23 Güncelleme: 4.03.2023 - 14:07 / Editör: Ozge Selin
'İçme suyu ihtiyacı var' iddiaları ile ilgili Hatay Valiliği'nden açıklama geldiHatay Valiliği'nden, 'İçme suyu ihtiyacı var' şeklindeki haberler ile ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamada, 'Hatay genelinde deprem sebebi ile meydana gelen şebeke arızaları ekiplerimizin yoğun çalışmaları sonucu giderilmiştir. Hijyen amacıyla şebeke suyunun kullanılmasında herhangi bir sorun bulunmamaktadır.' denildi.

'ŞEBEKE SUYUNDA SORUN YOK'

Hatay Valiliği'nin açıklaması şöyle:

Hatay genelinde deprem sebebi ile meydana gelen şebeke arızaları ekiplerimizin yoğun çalışmaları sonucu giderilmiştir. Hijyen amacıyla şebeke suyunun kullanılmasında herhangi bir sorun bulunmamaktadır.

'YETERLİ STOK MEVCUT'

İçme suyu olarak damacana ve şişe su kullanılması gerekmektedir. AFAD tarafından bölgeye içme suyu sevkiyatı sürekli olarak yapılmakta olup, yeterli su stokumuz mevcuttur. Sosyal Medyada bu konuda kara propaganda yapanlar hakkında gerekli cezai işlemler yapılmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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