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Cihan Paçacı İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevine geri döndü

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Cihan Paçacı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yönelik sözleri sonrası görevinden istifa etmişti. İyi Parti'nin altılı masadan ayrılmasıyla Paçacı'nın görevine geri döndüğü öğrenildi.

Cihan Paçacı İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevine geri döndü
Ekleme: 4.03.2023 - 00:14 Güncelleme: 4.03.2023 - 00:25 / Editör: Ozge Selin
Cihan Paçacı İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevine geri döndü
Altılı Koalisyon'da yaşanan adaylık krizi masayı dağıttı. Meral Akşener yaptığı açıklamada ittifaktan ayrıldıklarını açıkladı.

6'LI KOALİSYONA REST!

Toplantının ardından kameralar karşısına geçen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 5 parti genel başkanın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda anlaştığını, kendilerinin ise buna karşı çıktığını belirtti. Dayatmayı kabul etmeyeceklerini söyleyen Akşener, masaya sundukları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş önerilerinin de reddedildiğini belirterek masaya resti çekmiş oldu.

Cihan Paçacı İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevine geri döndü

KILIÇDAROĞLU GİTTİ PAÇACI GELDİ

Diğer yandan şubat ayının başında yaptığı konuşmada, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıktıklarını açıkça belirten İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, gelen tepkilerin ardından Akşener'in isteğiyle görevinden ayrılmıştı. Paçacı'nın genel başkan yardımcılığı görevine geri döndüğü öğrenildi. Paçacı'nın geri dönüşünün, Akşener'in 6'lı Masa'ya Kılıçdaroğlu konusunda resti çekmesinin ardından yaşanması dikkatlerden kaçmadı.

'KILIÇDAROĞLU'NA İTİRAZ VAR' DEMİŞTİ

Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri nedeniyle istifa eden Paçacı şunları söylemişti: 'Şöyle bir şey var: Sokakta Kemal Bey'e itiraz görüyoruz, 'dürüst değil mi?' diye soruyoruz, 'dürüst' diyorlar. 'Devlet tecrübesi yok mu?' diyoruz 'var' diyorlar. 'E o zaman?' 'Ama olmaz…' Sokaktaki bu itirazı İYİ Parti olarak görmezden gelemeyiz. Bu itiraz var'

Cihan Paçacı İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevine geri döndü

'ONAYLAYACAK NOKTADA DEĞİL'

'Parti yetkili kurulları, şu anda Kemal Bey'i onaylayacak noktada değil ama bu nihai olarak böyle devam edecek anlamına da gelmiyor. Meral Hanım konuyu yetkili kurullara getirecek, orada nihai karar alınacak.'
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