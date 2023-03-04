Bakan Koca Cerrahpaşa'da incelemelerde bulundu

Bakan Koca yaptığı son paylaşımda, "Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde incelemeler yaptık." açıklamasında bulundu.

Bakan Koca'nın sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde incelemeler yaptık. Deprem riskine karşı alınacak tedbirleri üniversite ve fakülte yöneticileriyle görüşerek, fakültemizin verdiği hizmetlerin aksamadan sürdürülmesini sağlayacak çözüm alternatifleri üzerinde çalıştık.