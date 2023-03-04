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Beyaz Gazete
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Altılı koalisyon krizi dünya gündeminden düşmüyor! 'Erdoğan haklı çıktı'

Türkiye'de 14 Mayıs 2023'te gerçekleşecek seçimler, dünyanın gündeminden düşmüyor. Başta ABD olmak üzere Batılı medya kuruluşları Türkiye seçim analizlerine odaklanmışken 6'lı koalisyondaki ayrılık krizi de dünya gündeminde kendine yer buldu. İki gündür tüm Batı medyası bu krize odaklanmışken yeni analizler de peş peşe geldi.

Altılı koalisyon krizi dünya gündeminden düşmüyor! 'Erdoğan haklı çıktı'
Ekleme: 4.03.2023 - 11:00 Güncelleme: 4.03.2023 - 11:04 / Editör: Ozge Selin
Altılı koalisyon krizi dünya gündeminden düşmüyor! 'Erdoğan haklı çıktı'
Dünyanın gündeminde Türkiye'de 14 Mayıs'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim tarihini açıklamasının ardından siyasi analizler peş peşe gelirken Türkiye'de gerçekleşen deprem felaketinin etkileri de haftalardır dünya basınına konu oluyor.

Depremin seçimlere etki edip etmeyeceği tartışılırken Başkan Erdoğan yaptığı yeni açıklamada tartışmalara son noktayı koydu. Başkan Erdoğan, "Bu millet inşallah 14 Mayıs'ta gereğini yapacaktır" sözleriyle "seçim tarihi" tartışmalarına son verdi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin galibiyle ilgili analizler peş peşe gelirken 6'lı koalisyonda yaşanan ayrılık krizi de gündemi sarsan bir diğer konu oldu. 6'lı koalisyonun 12. toplantısının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, "İYİ Parti kıskaca alınmıştır, buna boyun eğmeyeceğiz. Ne bir kumar masasında ne de noter masasında olmayacağız" sözleri ile masayı devirmesi, dünya gündemindeki seçim tartışmalarını bir kez daha alevlendirdi.

Altılı koalisyon krizi dünya gündeminden düşmüyor! 'Erdoğan haklı çıktı'

"ERDOĞAN'IN LEHİNE OLACAK"

6'lı koalisyonun aday çıkarmadaki başarısızlığı ABD'li medya kuruluşu Bloomberg, "'Muhalefetin parlama zamanı, liderlik tartışmasıyla krize dönüyor" ifadelerine yer verdiği analizinin yankıları sürerken Politico da dikkat çeken bir haber yayınladı.

6'lı koalisyonda yaşanan krizin, muhalefet cephesinde şok dalgasına yol açtığını yazan dergi, "Kılıçdaroğlu'nun, Erdoğan'a meydan okuma yeteneği sorgulanıyor" ifadelerini kullandı.

Akşener'in masayı devirmesinin sonuçlarına dikkat çeken Politico, "Muhalefetteki çatlak büyüyor" ifadeleriyle muhalefet partilerinin başarısızlığına vurgu yaptı. "Sorunu gideremezlerse, bu çatlak büyük olasılıkla Erdoğan'ın lehine olacak. Kılıçdaroğlu'nun, Erdoğan'a gerçek bir meydan okuma oluşturma yeteneği sorgulanıyor." ifadelerinin kullanıldığı analizde ortak aday üzerinde yaşanan derin görüş ayrılıklarına da vurgu yapıldı.

Altılı koalisyon krizi dünya gündeminden düşmüyor! 'Erdoğan haklı çıktı'

Muhalefetin seçim krizine Yunan basını da kayıtsız kalmadı. Yunan gazetelerin gündemine Cumhurbaşkanlığı seçimleri damga vurdu.

Yunan gazete Economico, AK Parti'nin seçim öncesinde oylarını sağlamlaştırdığına dikkat çekti. Asrın felaketinin yaşanmasının ardından yaşanan seferberlik ortamının, hükümete olan güveni pekiştirdiğine dikkat çeken gazete, muhalefetin yaşadığı krizin sonuçlarına da dikkat çekti.

6'lı koalisyonda yaşanan anlaşmazlığın, Akşener'in de ayrılığıyla had safhaya ulaştığına dikkat çeken gazete bu dalgalanmaların muhalefetin oylarında da olumsuz etkiye yol açtığını vurguladı.

Economico, Başkan Erdoğan'ın seçim tarihindeki kararlığına da dikkat çekti.

Altılı koalisyon krizi dünya gündeminden düşmüyor! 'Erdoğan haklı çıktı'

"ERDOĞAN HAKLI ÇIKTI"

Yunan gazete Ethnos da, 6'lı koalisyonun yaşadığı krizi ana sayfadan duyurdu. "Türkiye siyasetinde beklenmedik gelişmeler: Muhalefet çöküyor" başlığıyla krizi duyuran gazete, muhalefette büyük bir belirsizliğin yaşandığını söyledi. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olma konusunda ısrarcı olduğunu vurgulayan gazete, Akşener'in masayı devirmesinin ardından önümüzdeki birkaç günün önemlş olduğuna dikkat çekti.

Ethnos ayrıca, Başkan Erdoğan ile ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı. Başkan Erdoğan'ın bugünleri önceden tahmin ettiğine yer veren Ethnos, "Eninde sonunda dağılacaklar" sözleriyle Erdoğan'ın haklı çıktığına yer verdi.

Altılı koalisyon krizi dünya gündeminden düşmüyor! 'Erdoğan haklı çıktı'

Yunan gazete Kathimerini de 6'lı koalisyonda yaşanan krize dikkat çekerek anket sonuçlarına yer verdi. AK Parti'nin, deprem felaketinin ardından iddia edildiği gibi güç kaybetmediğine dikkat çeken gazete, yapılan anketlerde AK Parti'ye olan desteğin ilk sırada olduğuna vurgu yaptı.

Altılı koalisyon krizi dünya gündeminden düşmüyor! 'Erdoğan haklı çıktı'

Capital de 6'lı koalisyonda yaşanan son gelişmeleri mercek altına aldı. "Türk muhalafeti krizde" başlıklı haberinde Capital, Kılıçdaroğlu'nun koltukta olduğu 12 yılı aşkın sürede partisine ilerleme kaydetmekte başarısız olduğunu vurgulayan Capital, Erdoğan'ın seçim kampanyası sürecinde rakipsiz ilerlediğine dikkat çekti.


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