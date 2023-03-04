Adıyaman ve Hatay'da deprem meydana geldi

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 4,4 büyüklüğünde, Hatay'ın Antakya ilçesinde ise 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde saat 08:27'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 5 kilometre derinlikte gerçekleşti.



HATAY DA SALLANDI

Hatay'ın Antakya ilçesinde saat 06.03'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 7,23 kilometre derinlikte gerçekleşti.