Adıyaman ve Hatay'da deprem meydana geldi
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 4,4 büyüklüğünde, Hatay'ın Antakya ilçesinde ise 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde saat 08:27'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 5 kilometre derinlikte gerçekleşti.
HATAY DA SALLANDI
Hatay'ın Antakya ilçesinde saat 06.03'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 7,23 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 5 kilometre derinlikte gerçekleşti.
HATAY DA SALLANDI
Hatay'ın Antakya ilçesinde saat 06.03'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 7,23 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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