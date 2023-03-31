Hamza Dağ'dan 'kurşun' provokasyonu yapan Akşener'e: Siyasi menfaat hevesi kursağınızda kaldı

Bugün gerçekleşen İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na kurşunların isabet etmesi olayı açıklığa kavuştu. Bölgedeki güvenlik kameraları toplandı ve başlatılan titiz bir çalışmayla ateş eden kişiye ulaşıldı. İstanbul Emniyeti, olaydan hemen önce İYİ Parti Binası'na yakın noktada bulunan bir inşaatta hırsızlık teşebbüsü olayının gerçekleştiğini tespit etti.HIRSIZLARI YAKALAMAK İÇİN RASTGELE ATEŞ AÇMIŞPolisin tespitlerine göre; inşaatın bekçisi Melikşah E. hırsızlığa teşebbüs eden ve fark edilmeleri üzerine İYİ Parti Binası'nın istikametine doğru kaçan hırsızları yakalayabilmek için rastgele ateş açtı. İddialara göre o kurşun da İYİ Parti Binası'nın camına isabet etti.VALİLİK'TEN AÇIKLAMA GELDİİstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi: 'İYİ Parti İl Başkanlığı binası ve yanında bulunan bir iş merkezine isabet eden mermilerin iz takibine göre, mermilerin geliş istikametinin E-5 Otoyolu karşısındaki inşaat şantiyesi olduğu tespit edilmiştir. Şantiye yetkilileriyle yapılan görüşmelerde, dün saat 21.30 sıralarında şantiyeden hırsızlık teşebbüsünde bulunan şüphelilerin, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binası istikametine doğru kaçmaları nedeniyle şantiye görevlisi M.E. adlı şüpheli şahsın bulundurma ruhsatlı tabancası ile 7-8 el ateş ettiği beyan edilmiştir.'Adı geçen şüphelinin olayda kullanılan tabancayla yakalandığı ve aynı silaha ait kovanların elde edildiği kaydedilen açıklamada, 'Şüpheli şahsın ifadesinde 'hırsızlık teşebbüsünde bulunan 3 şüphelinin olay yerinden kaçarak uzaklaştıkları', İYİ Parti İl Binasında görevli iki özel güvenlik personelinin de 'silah sesi duymadıkları' beyan edilmiştir.' denildi.AK PARTİLİ DAĞ: SİYASİ MENFAAT HEVESİ KURDAĞINDA KALDI7'li koalisyonun üyelerinin başlattığı algı operasyonuna sosyal medya hesabından tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, 'Henüz hiçbir sorusu cevap bulmamış bir hadise üzerinden hükümeti, devletin kurumlarını ve Sayın Cumhurbaşkanımızı zan altında bırakma çabasıyla hareket eden Meral Akşener'in, siyasi menfaat elde etme hevesi kursağında kaldı.' dedi.'UTANAN, ÖZÜR DİLEYEN OLMAYACAĞINIZI BİLİYORUZ'Dağ ayrıca 'Bize saldırdılar' diye feveran ettikleri olayın faili yakalandı ve bir hırsızlık hadisesine karşı ateş açan inşaat bekçisi olduğu ortaya çıktı. Utanan, özür dileyen olmayacağınızı biliyoruz. Neyse ki milletimiz doğruyu görüyor.' diye ekledi.