FETÖ’cülerden yeni yalan! Emine Erdoğan'ın Central Park ziyaretini alışveriş gibi gösterdiler

FETÖ'cülerin paylaştığı görüntülerde de Emine Erdoğan'ın Central Park'a girdiği açıkça görülüyor. Emine Erdoğan'ı Central Park'ta gören Türk vatandaşlarının da, kendisiyle fotoğraf çektirmesi dikkat çekti.GERÇEK: Emine Erdoğan Central Park'a gitti ve kızı ve torunuyla yürüyüş yaptıYALAN: Emine Erdoğan, 'Chanel mağazasında alışveriş yaptı'Fetullahçı Terör Örgütü'nü (FETÖ) destekleyen kişiler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan hakkında yalan ve iftirada bulundu.FETÖ'CÜLER EMİNE ERDOĞAN'I HEDEF ALDIFETÖ'cüler, Birleşmiş Milletler'in (BM) özel davetlisi olarak 30 Mart Dünya Sıfır Atık Günü için New York'a gelen ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap eden Emine Erdoğan'ı hedef aldı.EMİNE ERDOĞAN, CENTRAL PARK'A YÜRÜYÜŞE GİTTİFETÖ'cü hesaplar, Emine Erdoğan'ın BM Genel Kurulu öncesi 29 Mart günü kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve torunu ile Central Park'a yürüyüşe gitmesini, 'Emine Erdoğan, Chanel mağazasında alışveriş yaptı' şeklinde gerçek dışı iddialarla paylaştı.TÜRK VATANDAŞLAR, CENTRAL PARK'TA EMİNE ERDOĞAN'LA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİFETÖ'cülerin paylaştığı görüntülerde de Emine Erdoğan'ın Central Park'a girdiği açıkça görülüyor. Emine Erdoğan'ı Central Park'ta gören Türk vatandaşların da, kendisiyle fotoğraf çektirmesi dikkat çekti.YALAN İKİ GÜN SONRA SERVİS EDİLDİ29 MART: Emine Erdoğan, 29 Mart günü kızı ve torunu ile Central Park'a yürüyüşe gitti ve yaklaşık bir saat yürüyüş gerçekleştirdi.30 MART: Emine Erdoğan, 30 Mart günü Dünya Sıfır Atık Günü sebebiyle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etti. BM'den dünyaya seslenen Emine Erdoğan, 'Her konuda olduğu gibi iklim değişikliği konusunda da dünya 5'ten büyüktür' dedi.Sıfır Atık projesi, Türkiye'nin girişimleriyle ilan edilen 30 Mart Dünya Sıfır Atık Günü ile küresel bir harekete dönüştü. BM GNS Guterres, Emine Erdoğan'a BM bünyesinde kurulacak olan Sıfır Atık Danışma Kurulu'nun başkanlığını teklif etti.Emine Erdoğan'ın konuşması dünya kamuoyunda geniş yankı buldu. Emine Erdoğan'ın sıfır atıkın küresel düzeyde yaygınlaştırmak için işbirliği çağrısı uluslararası düzeyde dikkat çekti. Emine Erdoğan'ın çevre sorunlarına karşı yankı uyandıran konuşması ile hem ülkemizde hem de dünya basınında geniş yer aldı.31 MART: FETÖ'cüler, 31 Mart günü Emine Erdoğan'ı hedef aldı. 29 Mart günü kızı ve torunu ile Central Park'a yürüyüşe giden Emine Erdoğan'ın Chanel mağazasında alışveriş yaptığı şeklinde yalan ifadelerle paylaşımda bulundu.