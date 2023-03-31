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Beyaz Gazete
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FETÖ’cülerden yeni yalan! Emine Erdoğan'ın Central Park ziyaretini alışveriş gibi gösterdiler

FETÖ'cü hesaplar, Emine Erdoğan'ın BM Genel Kurulu öncesi 29 Mart günü kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve torunu ile Central Park'a yürüyüşe gitmesini, "Emine Erdoğan, Chanel mağazasında alışveriş yaptı" şeklinde gerçek dışı iddialarla paylaştı.

FETÖ’cülerden yeni yalan! Emine Erdoğan'ın Central Park ziyaretini alışveriş gibi gösterdiler
Ekleme: 31.03.2023 - 20:51 Güncelleme: 31.03.2023 - 21:16 / Editör: Ozge Selin
FETÖ’cülerden yeni yalan! Emine Erdoğan'ın Central Park ziyaretini alışveriş gibi gösterdiler
FETÖ'cülerin paylaştığı görüntülerde de Emine Erdoğan'ın Central Park'a girdiği açıkça görülüyor. Emine Erdoğan'ı Central Park'ta gören Türk vatandaşlarının da, kendisiyle fotoğraf çektirmesi dikkat çekti.

FETÖ’cülerden yeni yalan! Emine Erdoğan'ın Central Park ziyaretini alışveriş gibi gösterdiler

GERÇEK: Emine Erdoğan Central Park'a gitti ve kızı ve torunuyla yürüyüş yaptı

YALAN: Emine Erdoğan, 'Chanel mağazasında alışveriş yaptı'

FETÖ’cülerden yeni yalan! Emine Erdoğan'ın Central Park ziyaretini alışveriş gibi gösterdiler

Fetullahçı Terör Örgütü'nü (FETÖ) destekleyen kişiler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan hakkında yalan ve iftirada bulundu.

FETÖ’cülerden yeni yalan! Emine Erdoğan'ın Central Park ziyaretini alışveriş gibi gösterdiler

FETÖ'CÜLER EMİNE ERDOĞAN'I HEDEF ALDI

FETÖ'cüler, Birleşmiş Milletler'in (BM) özel davetlisi olarak 30 Mart Dünya Sıfır Atık Günü için New York'a gelen ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap eden Emine Erdoğan'ı hedef aldı.

FETÖ’cülerden yeni yalan! Emine Erdoğan'ın Central Park ziyaretini alışveriş gibi gösterdiler

EMİNE ERDOĞAN, CENTRAL PARK'A YÜRÜYÜŞE GİTTİ

FETÖ'cü hesaplar, Emine Erdoğan'ın BM Genel Kurulu öncesi 29 Mart günü kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve torunu ile Central Park'a yürüyüşe gitmesini, 'Emine Erdoğan, Chanel mağazasında alışveriş yaptı' şeklinde gerçek dışı iddialarla paylaştı.

FETÖ’cülerden yeni yalan! Emine Erdoğan'ın Central Park ziyaretini alışveriş gibi gösterdiler

TÜRK VATANDAŞLAR, CENTRAL PARK'TA EMİNE ERDOĞAN'LA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

FETÖ'cülerin paylaştığı görüntülerde de Emine Erdoğan'ın Central Park'a girdiği açıkça görülüyor. Emine Erdoğan'ı Central Park'ta gören Türk vatandaşların da, kendisiyle fotoğraf çektirmesi dikkat çekti.

FETÖ’cülerden yeni yalan! Emine Erdoğan'ın Central Park ziyaretini alışveriş gibi gösterdiler

YALAN İKİ GÜN SONRA SERVİS EDİLDİ

29 MART: Emine Erdoğan, 29 Mart günü kızı ve torunu ile Central Park'a yürüyüşe gitti ve yaklaşık bir saat yürüyüş gerçekleştirdi.

FETÖ’cülerden yeni yalan! Emine Erdoğan'ın Central Park ziyaretini alışveriş gibi gösterdiler

30 MART: Emine Erdoğan, 30 Mart günü Dünya Sıfır Atık Günü sebebiyle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etti. BM'den dünyaya seslenen Emine Erdoğan, 'Her konuda olduğu gibi iklim değişikliği konusunda da dünya 5'ten büyüktür' dedi.
Sıfır Atık projesi, Türkiye'nin girişimleriyle ilan edilen 30 Mart Dünya Sıfır Atık Günü ile küresel bir harekete dönüştü. BM GNS Guterres, Emine Erdoğan'a BM bünyesinde kurulacak olan Sıfır Atık Danışma Kurulu'nun başkanlığını teklif etti.

FETÖ’cülerden yeni yalan! Emine Erdoğan'ın Central Park ziyaretini alışveriş gibi gösterdiler

Emine Erdoğan'ın konuşması dünya kamuoyunda geniş yankı buldu. Emine Erdoğan'ın sıfır atıkın küresel düzeyde yaygınlaştırmak için işbirliği çağrısı uluslararası düzeyde dikkat çekti. Emine Erdoğan'ın çevre sorunlarına karşı yankı uyandıran konuşması ile hem ülkemizde hem de dünya basınında geniş yer aldı.

FETÖ’cülerden yeni yalan! Emine Erdoğan'ın Central Park ziyaretini alışveriş gibi gösterdiler

31 MART: FETÖ'cüler, 31 Mart günü Emine Erdoğan'ı hedef aldı. 29 Mart günü kızı ve torunu ile Central Park'a yürüyüşe giden Emine Erdoğan'ın Chanel mağazasında alışveriş yaptığı şeklinde yalan ifadelerle paylaşımda bulundu.

FETÖ’cülerden yeni yalan! Emine Erdoğan'ın Central Park ziyaretini alışveriş gibi gösterdiler

FETÖ’cülerden yeni yalan! Emine Erdoğan'ın Central Park ziyaretini alışveriş gibi gösterdiler

FETÖ’cülerden yeni yalan! Emine Erdoğan'ın Central Park ziyaretini alışveriş gibi gösterdiler

FETÖ’cülerden yeni yalan! Emine Erdoğan'ın Central Park ziyaretini alışveriş gibi gösterdiler




FETÖ’cülerden yeni yalan! Emine Erdoğan'ın Central Park ziyaretini alışveriş gibi gösterdiler

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