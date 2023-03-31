AK Parti'den Akşener'in açıklamalarına sert tepki: Provokatif bir yaklaşımdır

AK Partili Çelik: "İyi Parti İstanbul İl binasına yapılan saldırıyı lanetliyoruz. İyi Parti’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Siyaset kurumuna dönük her türlü taciz ve saldırının karşısındayız. Hiçbir provokasyon ve saldırı amacına ulaşamaz. Sayın Akşener’in bu saldırıdan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızı suçlayan açıklaması ise sorumsuz ve provokatif bir yaklaşımdır. dedi."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na yapılan silahlı saldırı sonra bina önünde açıklama yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında kullandığı sözlere tepki gösterdi.Cumhurbaşkanımız tüm hayatı boyunca mücadelesini demokratik seçimler yoluyla verdi. Cumhurbaşkanımızın siyasi çizgisi provokasyonlara karşı demokratik siyasi mücadele temelinde, milletimizin desteği ve duasıyla inşa edilmiştir.14 Mayıs'ta ülkemizi için demokratik bir yarışla seçim gerçekleştireceğiz. Bu ortamı lekelemek isteyen provokasyonlara karşı olduğumuz gibi, sorumsuz açıklamalarla bunlara destek veren siyasi yaklaşımlara da karşıyız.İYİ Parti İstanbul İl binasına yapılan saldırıyı lanetliyoruz. İyi Parti'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Siyaset kurumuna dönük her türlü taciz ve saldırının karşısındayız. Hiçbir provokasyon ve saldırı amacına ulaşamaz.