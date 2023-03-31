ABD merkezli National Geographic'ten skandal paylaşım: Eli kanlı kadın teröristlerden övgüyle söz edildi
Dünyaca ünlü belgesel kanalı National Geographic'in sosyal medya hesabından terör örgütü PKK propagandası yapıldı. PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan YPJ'nin kadın teröristlerinin fotoğraflarına yer verilen skandal paylaşımda, teröristlerden 'gönüllü kadın asker' diye söz edildi. 2014 yılında çekilen fotoğrafları servis eden National Geographic, ABD’nin PKK’yı terör listesi içinde görmesine rağmen fonladığını da belirtti.
ABD merkezli belgesel kanalı National Geographic'in Instagram hesabından skandal bir paylaşım yapıldı. İstanbul'da yaşayan fotoğrafçı Erin Trieb'in terör örgütü içinde çektiği fotoğraflarını paylaşan National Geographic, PKK'lı kadın teröristlerden övgüyle söz etti.
Trieb'in 'Seyahatlerim ve görevlerim sırasında dünyanın her yerinde inanılmaz kadınlarla tanıştım - hiçbiri Suriye Kadın Koruma Birimi YPJ'den daha dinamik ve küstah değildi' sözlerine yer verilen paylaşımda, kadın teröristlerin pek çok fotoğrafı da yer aldı.
Kadın teröristlere 'gönüllü asker' dediler
Paylaşımın altında ise '2014 yılında DEAŞ Irak ve Suriye'nin geniş bölgelerine saldırıp onları ele geçirdiğinde, 7 bin gönüllü kadın asker PKK ve daha geniş bir Kürt direniş hareketinden gelişen silahlı bir militan grup olan YPJ'ye katıldı.' açıklamasında bulunuldu. Paylaşımda kadın teröristlerin evlenmemeyi ve çocuk sahibi olmamayı tercih ettiğinden bahsedildi.
ABD'nin terör örgütüne verdiği destekten bahsedildi
Öte yandan paylaşımda ABD'nin PKK'yı Yabancı Terör Örgütleri Listesi'nde görmesine rağmen destek verdiği de açık açık beyan edilerek 'YPJ'nin DEAŞ ile mücadeledeki rolü göz önüne alındığında ABD, PKK'nın kardeş grubu olan YPJ'yi de 2014'ten bu yana desteklemeye ve koordine etmeye devam ederek onlara silah, fon ve para sağlıyor' sözlerine yer verildi.
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