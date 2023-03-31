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6 yaşındaki çocuğa istismar davası ertelendi

6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Kadir İstekli ve baba Yusuf Ziya Gümüşel, hakim karşısına çıktı, duruşmada karar çıkmadı.

Ekleme: 31.03.2023 - 12:44 Güncelleme: 31.03.2023 - 12:54 / Editör: Ozge Selin
Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi henüz 6 yaşındayken, 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddiaları Türkiye gündemine bomba gibi düştü.

İddiaların asılsız olduğunu dile getiren aile üyelerine karşın, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

H.K.G. ve Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı tarafından Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında tutuklama talep edildi.

Gümüşel ve İstekli tutuklandı
İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, atılı suçun katalog suçlardan olması, bilirkişi raporu, bu suç için yasada öngörülen alt ve üst sınırları, bu nedenle oluşan kaçma şüphesi ve mevcut delil durumu nedeniyle ayrı ayrı tutuklanmalarına yönelik haklarında yakalama emri çıkarılmasına karar verdi.

Daha sonra 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayına sevk edilen Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli 15 Aralık 2022'de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gizlilik kararı geldi
Dava kapsamında hazırlanan iddianame ise geçtiğimiz günlerde kabul edildi.

İddianamede Kadir İstekli hakkında 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istendi.

30 Ocak'ta görülen ilk duruşmada mahkeme heyeti yayın yasağı ve gizlilik kararı getirilmesine karar verdi.

27 Şubat'ta görülen ikinci duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Üçüncü duruşmada da karar çıkmadı
Kartal Anadolu Adalet Sarayı'nda bugün üçüncü duruşma görüldü.

İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel cezaevinden getirildi.

Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

Ayrıca sanık tarafının getirmiş olduğu tanıklar mahkemede dinlendi.

Tutukluluk halleri sürecek
Yaklaşık 2 saat süren duruşmanın ardından mahkeme savcısının izinli olması ve yerine geçici savcı gelmesinden dolayı duruşma 5 Haziran saat 09.30'a ertelendi.

Ayrıca mahkeme tutuklu sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel'in tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Adliye önünde protesto
Öte yandan aralarından Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM)'in de bulunduğu bazı sivil toplum örgütleri adliye önünde toplanarak, yaşanan istismar olayını protesto etti.

Slogan atan gruplar, daha sonra ayrı ayrı basın açıklamasında bulundu.
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