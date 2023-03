Terör örgütünden Kılıçdaroğlu'na bir destek daha! PKK elebaşı Sabri Ok itiraf etti: Birilerine destek vereceğiz...

7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirilen görüşmenin ardından HDP'nin aday çıkarmayacağını açıklaması sonrası terör örgütü PKK elebaşlarından Kılıçdaroğlu'na peş peşe destek açıklamaları yağıyor. Terör örgütü PKK'nın Eşbaşkanı Bese Hozat, yaptığı açıklamada PKK'nın seçimler bitene kadar askeri eylemlerine son verdiğini açıklarken, Kılıçdaroğlu'nun arkasında duracaklarını belirtti. Bese Hozat'ın ardından PKK elebaşlarından Sabri Ok da 7'li koalisyona desteğini itiraf etti. Sabri Ok "Amacımız tabii ki siyaset yapmak. Birilerine destek vereceğiz. Birilerine vermeyeceğiz" diyerek 7'li koalisyonun arkasında durduklarını söyledi. Ok, ayrıca "Uluslararası güçler, bazen doğrudan ve açık bir şekilde, bazen farklı şekillerde yönetimimize haber gönderdiler, selam gönderdiler.” diyerek küresel çetenin kendilerini desteklediklerini itiraf etti.

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin ardından 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacaklarını açıkladı. HDP, 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı alırken, terör örgütü PKK'dan da Kılıçdaroğlu'na yönelik peş peşe destek açıklamaları yağıyor.Sık sık pazarlıklarda elini yükselten HDP'nin bu tutumuna ve Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına bir destek de terör örgütü PKK'dan geldi. Terör örgütünün yöneticilerinden olan Bese Hozat, açık açık Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında durduklarını dile getirirken terör eylemlerini de seçimlere kadar durdurduklarını açıkladı.'Bu seçim hiçbir seçime benzemiyor. Tarihi bir anlamı var' diyen Hozat, seçim sürecinde güçlü ve birlikte bir mücadele yürütülürse AK Parti ve Başkan Erdoğan'a seçimi kaybettireceklerini savundu.Hozat, 'Eylemsizlik kararını yeniden değerlendirdik. Seçimler bitene kadar eylemlerimize son verme ve seçimden sonra da yeni bir durum değerlendirme kararı aldık' sözleriyle de terör saldırılarını durdurduklarını söyledi.Bese Hozat'ın ardından PKK elebaşlarından Sabri Ok da 7'li koalisyona desteğini itiraf etti. Uluslararası çevrelerin kendilerini detseklediklerini itiraf eden Ok, 'Şunu söylemeliyim, şüphesiz birçok kişi, birçok devlet, uluslararası güçler, bazen doğrudan ve açık bir şekilde, bazen farklı şekillerde yönetimimize haber gönderdiler, selamlar gönderdiler' ifadelerini kullandı. Teröristbaşı Ok, küresel çetenin kendilerini desteklediklerini bu sözlerle itiraf etmiş oldu.Geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK elebaşı Duran Kalkan'ın yaptığı açıklamalarla ilgili de konuşan Ok, 'A Haber'i izledik, Heval Abbas'tan bahsediyorlardı. Vay efendim heval Abbas, şunu destekliyoruz, bunu desteklemiyoruz demiş. PKK'yi ne sanıyorlar. PKK zaten ideolojik ve siyasi bir harekettir. Amacımız siyaset yapmak Amacımız siyaset. Tabi ki birilerine destek vereceğiz, birilerine vermeyeceğiz. Kime ne kadar destek vereceğimiz, ne kadar vermeyeceğimiz değerlerimize, ideolojimize, siyasetimize, taktiklerimize, stratejimize ve çalışmalarımıza göredir.' şeklinde konuşarak terör örgütünün 7'li koalisyona verdiği desteği itiraf etti.PKK elebaşı Duran Kalkan, 'Örgütlenerek bu ittifaka destek vereceğiz. Seçimde biz bu temeldeyiz.' ifadelerini kullanırken, Mustafa Karasu ise '6'lı Masa umut yarattı. Biz de seçimde sorumluluğumuzu yerine getireceğiz.' demişti.