ÖSYM'den deprem bölgesindeki 4 il için yeni sınav kararı

ÖSYM Başkanı Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da da yapılmasına karar verildiğini bildirdi.ÖSYM'den yapılan açıklamada, 'Deprem sebebiyle Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da sınav uygulaması yapmama kararı alan ÖSYM, deprem bölgesindeki dört ilde yapılan incelemeler ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim öğretime başlaması ile tekrar sınav uygulaması yapmaya başlayacak' denildi.