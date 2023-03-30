İyi Parti'den CHP'ye ortak liste cevabı

Cumhurbaşkanı adayları belirlenen seçim sürecinde sıra ittifakların seçime nasıl gireceğinin belirlenmesinde.Yeni seçim sistemine göre ortak liste büyük avantaj sağlasa da partilerin çoğu buna yanaşmayarak kendi logolarıyla seçime girmek istiyor.Cumhurbaşkanı adayını büyük kavgalarla belirleyen Millet İttifakı'nda sıradaki kaos ortak liste.CHP olabildiğince çok vekil çıkartarak TBMM'de çoğunluğu elde etmenin planlarını yaparken İyi Parti 9-10 ilde ortak listeye olumlu yaklaşıyor.DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi CHP ile ortaklaşarak milletvekili sayısını artırma stratejisine uygun hareket ediyor.Bu kapsamda 4 parti en az 40 ilde ortak liste ile seçime girebilir.Hangi ilde hangi partinin çatısı altında, hangi ilde hangi partilerin birleşeceği gibi konular ise henüz tartışma aşamasında.İyi Parti ise bu konuda CHP'nin sorumluluğu olduğunu iddia ediyor.İyi Partililer cumhurbaşkanı adayını çıkartan parti olarak CHP'nin bu konuda sorumluluk alarak diğer partilere kendi listelerinde yer açması gerektiğini ifade ediyor.Tartışmalar devam ederken olumlu veya olumsuz hafta sonunda bu konuna karar alınması bekleniyor.Diğer yandan CHP'nin diğer partilere kaç vekillik vereceği de 6'lı masa görüşmeleri sırasında kamuoyuna yansımıştı.Buna göre CHP listelerinde Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'ne 20 vekil, Saadet Partisi'ne 10 vekil, Demokrat Parti'ye ise 4 vekillik yer açacağı gündeme gelmişti.