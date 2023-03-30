Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına itiraz! YSK kesin kararı bugün açıklayacak...

2023 seçim arefesinde siyasi gündemin ana konularından biri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığına gelen itirazlar…Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) bu güne kadar yalnızca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylığı konusunda itiraz yapıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylığına itiraz, İyi Parti, DEVA Partisi ve Memleket Partisi’nden geldi.İtirazda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iki dönem Cumhurbaşkanlığı yaptığı ileri sürülürken, tekrar aday olmasının Anayasa’ya aykırı olduğu iddia edildi.İtiraz dilekçesinde, 28 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan geçici aday listesinde yer alan sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı geçici adayları listesinden çıkarılması istendi.İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, itiraz gerekçelerini şu ifadelerle anlattı;Cumhurbaşkanının en fazla iki defa seçileceği hususu ilk defa 2007 yılında Anayasamızda yer aldı. 2017'de yapılan değişiklikte de bu hususta bir değişiklik yapılmadı. Dolayısıyla şu anda hepimiz biliyoruz ki ilk olarak 2014 yılında, ikinci kez de 2018 yılında Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı seçilmişti. Cumhurbaşkanlığı makamı sabit olduğuna göre, hala cumhurbaşkanı sıfatını taşıdığına göre bundan sonraki seçimde de üçüncü kez adaylığı söz konusu olacaktır. Anayasa'da da bu çok net bir şekilde ifade edilmiştir.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylığının önüne hiçbir engel olmadığı defalarca kez anlatıldı.Son açıklama ise Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan geldi. Bozdağ şu ifadeleri kullandı;Gerek Anayasa hukukunun temel ilkeleri, gerek yorum yöntemleri, gerek yasama belgeleri gerek ise Anayasa Mahkemesi içtihadı uyarınca Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olması ve cumhurbaşkanı seçilmesinin önünde hiçbir anayasal ya da yasal engel yoktur. Siyasi hesaplarla ya da Anayasaya aykırı yorumlarla Anayasa hükümleri değişmez ve değiştirilemez. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimindeki cumhurbaşkanı adaylığı, Anayasa'nın yeni 101'inci maddesine göre ikinci adaylığıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olması anayasal hakkıdır. Bu hakkını kullanmasının önünde de hiçbir anayasal ya da kanuni engel yoktur. Ayrıca bu hakkın kullanımı da Anayasa'nın teminatı altındadır.Tartışmalı konunun açıklığa kavuşacağı gün bugün.YSK, partilerin itirazlarını bugün karara bağlayacak. Ardından kesin listeler Resmi Gazete’de yayımlanacak.Kurulun seçim takvimine göre de yarın cumhurbaşkanlığı seçim propaganda dönemi başlayacak.