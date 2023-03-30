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Beyaz Gazete
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Bekir Bozdağ: Türkiye’de iktidar sorunu yok, muhalefet sorunu var

Adalet Bakanı Bozdağ, sosyal medya hesabından seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Bozdağ, "14 Mayıs’ta halk muhalefetteki sorunu çözecek, güçlü muhalefetin yolunu açacaktır." ifadeleri kullandı.

Ekleme: 30.03.2023 - 13:06 Güncelleme: 30.03.2023 - 13:06 / Editör: Ozge Selin
Bekir Bozdağ: Türkiye’de iktidar sorunu yok, muhalefet sorunu var
Türkiye'nin en önemli gündemi Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri.

14 Mayıs'ta yapılan olan seçimler için takvim işliyor.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından ilan edilen geçici listede, aday olarak 4 isim yer alıyor.

Son haliyle pusuladaki isimler; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan.

Listeye ilişkin itirazlar YSK tarafından incelenecek. Karara bağlanması süreci ise bugün sona erecek.

Böylelikle 31 Mart tarihinde Cumhurbaşkanı kesin aday listesi yayınlanmış olacak.

Bu süreçte muhalefet cephesindeki parti liderlerinin, seçim çalışmalarına yönelik kullandıkları dil tepki çekmeye başladı.

'Başarısız olan iktidar değil muhalefettir'
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla muhalefeti eleştirdi.

Bakan Bozdağ'ın paylaşımları şu şekilde:

Türkiye'de iktidar sorunu yoktur, muhalefet sorunu vardır

Başarısız olan iktidar değil muhalefettir.

Türkiye'nin değiştirmesi zarureti olan yegane şey, yirmi yıldır iktidar olamamış, girdiği her seçimi kaybetmiş, son seçimi de kaybedeceği aşikar olan başarısız muhalefettir.

14 Mayıs'ta halk; hiçbir vakit iktidar olamamış, iktidar olabilme umudunu yandaşları hariç kimseye verememiş, girdiği her seçimi kaybetmeyi alışkanlık edinmiş, muhalefet liderlerini tasfiye ederek muhalefetteki sorunu çözecek, güçlü muhalefetin yolunu açacaktır.

Ayrıca 14 Mayıs; kin, nefret ve intikam hislerinin kölesi olan siyasilerin de tasfiye tarihidir, millet ittifakındaki Genel Başkanların siyasete veda etmek zorunda kalacakları büyük bir siyasi değişimin başlangıç tarihidir. Bekleyelim, görelim.
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