AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a saldırı girişimine tepki
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Londra’da KKTC Cumhurbaşkanı Sn Ersin Tatar’ın konvoyunun önünü keserek 'Kıbrıs Rum’dur, Tatar’a ölüm' sloganı atan faşistlerin tavrını lanetliyoruz. İngiliz makamları Kıbrıs Türk Devleti’nin Cumhurbaşkanı olan Sn Tatar’ın güvenliği konusunda azami titizliği göstermelidir" açıklamasında bulundu.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Londra’da KKTC Cumhurbaşkanı Sn Ersin Tatar’ın konvoyunun önünü keserek 'Kıbrıs Rum’dur, Tatar’a ölüm' sloganı atan faşistlerin tavrını lanetliyoruz. İngiliz makamları Kıbrıs Türk Devleti’nin Cumhurbaşkanı olan Sn Tatar’ın güvenliği konusunda azami titizliği göstermelidir" açıklamasında bulundu.
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