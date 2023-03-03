Kars’ta jandarma ekipleri sahte diş doktorunu yakaladı

Jandarma ekipleri tarafından yol kontrol faaliyetinde durdurulan bir araçta yapılan aramada dişçilik üzerine çok sayıda belge ve malzeme ele geçirildi. Sahte diş doktorluğu yaptığı anlaşılan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Bir sahte doktor vakası da Kars’ta yaşandı…Kars İl Jandarma Komutanlığınca, Digor ilçesi mülki sınırları içerisinde icra edilen yol kontrol faaliyetinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.Araçtan çıkanlarAraçta yapılan aramada sahte kalfalık belgesi, sahte ustalık belgesi, laboratuvar açma belgesi ve 6 adet sahte kimlik belgesi ve diş yapımında kullanılan 86 adet tıbbi malzeme ele geçirildi.Sahte doktor adli makamlara sevk edildiSahte diş doktorluğu yaptığı anlaşılan şahıs ise gözaltına alındı.Şüpheli, adli makamlara sevk edildi.