Antalya'da akılalmaz olay: Öldüğü düşünülen sürücü öyle bir şey yaptı ki!

Duyanları şaşkına çeviren olay dün akşam Antalya Kepez'de yaşandı. Henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 LUB 73 plakalı otomobilin önce kaldırıma çarpıp ardından su kanalına uçtuğunu görenler 112'yi aradı.İhbarın ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yollandı. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, araçta yaptıkları kontrolde herhangi bir kişinin olmadığını tespit etti.Bunun üzerine görgü şahitlerinin ifadesine başvuran polis, sürücünün araçtan çıktıktan sonra yüzerek kanaldan çıktığını ve ardından panikleyerek kaçtığını belirledi. Trafik polisinin araç plakasından yaptığı sorgulamada, aracın Gülfer Hanedar adına kayıtlı olduğu belirlendi.Ekiplerin haber vermesiyle kaza yerine gelen Hanedar, aracı Halil isminde bir galerice yaklaşık 1 buçuk ay önce sattığını, parasını almasına rağmen karşı tarafın devrini henüz üzerine almadığını söyledi.Gazetecilere de açıklamada bulunan Hanedar, 'Arabayı satmıştım, parasını aldım ancak devrini henüz üzerine almadı. Kaza olunca beni aradılar.Allah'tan içinde kimse yok, ona sevindik. Galericiye satmıştım. Onun sürüp sürmediği de belli değil, ulaşamıyorum da' diye konuştu.Kazayı görenlerden Musa Kont isimli genç ise 'Araba aniden fren yaptı ve kanala uçtuktan sonra sürücü yüzerek çıktı.Adam çok panik yapıyordu, sakinleştirmeye çalıştık ama kaçtı gitti' dedi.Polis ekipleri sürücüyü bulmak için çalışma başlatırken, araç çekiciyle su kanalından çıkartılarak otoparka götürüldü