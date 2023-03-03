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Dikkat! Öğle saatlerinden itibaren başlayacak: 5 il için uyarılar peş peşe geldi

Toz taşınımı nedir? Meteoroloji tarafından yapılan uyarıların ardından arama motorlarında en çok aratılan konulardan biri de toz taşınımı oldu. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl için toz taşınımı uyarısı yaptı. Uzmanlar öğle saatlerinden itibaren başlayacak olumsuz hava koşulları ile ilgili dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini söyledi. Peki Toz taşınımı nasıl oluşur? Toz taşınımı tehlikeli mi?

Ekleme: 3.03.2023 - 12:46 Güncelleme: 3.03.2023 - 13:01 / Editör: Ozge Selin
Dikkat! Öğle saatlerinden itibaren başlayacak: 5 il için uyarılar peş peşe geldi
Ülkemiz günlerdir toz taşınımı etkisi altında. Yetkililer dışarı çıkacaklara uyarılırını sürdürürken 'Toz taşınımı nedir?' ve 'Toz taşınımı ne kadar sürecek?' soruları merak konusu oldu. İşte toz taşınımı hakkında merak edilenler...

Toz taşınımı ne kadar sürecek?

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü 5 bölge için uyarı vererek dikkatli ve tedbiri olunması gerektiğini bildirdi.

Uzmanlar tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu; Tunceli, Bingöl, Malatya, Elazığ ve Adıyaman'ın kuzey ilçelerinde aralıklı yağmur yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.

Bölgemizde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Bölgemiz genelinde devam eden buzlanma ve don olayına karşı başta sürücüler olmak üzere vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Öğle saatlerinden itibaren toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır”

Dikkat! Öğle saatlerinden itibaren başlayacak: 5 il için uyarılar peş peşe geldi

TOZ TAŞINIMI NEDİR, NE DEMEK?

Toz fırtınaları, hava ve deniz ulaşımını da olumsuz yönde etkiliyor. Toz kaynak alanlarına yakın bölgelerde, fırtınaların yaşandığı dönemlerde havaalanları kapatılıyor, karayolu ulaşımında ise büyük sorunlar yaşatıyor.

Türkiye'de toz taşınımı, genellikle Basra alçak basınç merkezinin daha etkili olduğu ilkbahar, sonbahar ve yaz aylarında daha yoğun gerçekleşebiliyor. Türkiye, Orta Doğu ve Afrika kaynaklı çöl tozlarından etkileniyor.

TOZ TAŞINIMI NEDEN OLUR?

Toz taşınımının temel nedeni, kuraklık ve çölleşme olarak belirtiliyor. Dünyadaki başlıca toz kaynak alanları Afrika (Sahra çölü), Asya (Gobi ve Taklamakan), Arabistan Yarımadası, Güney Amerika ile Avustralya'da bulunan çöllerdir.

Türkiye, Orta Doğu ve Afrika kaynaklı çöl tozlarından etkileniyor. Ülkemize olan toz taşınımı, Basra alçak basınç merkezinin daha etkili olduğu İlkbahar, Sonbahar ve yaz aylarında daha yoğun gerçekleşiyor. Suriye ve Irak sınırına yakın yerleşimlerimiz başta olmak üzere, Güneydoğu Anadolu bölgemiz toz taşınımından en fazla etkilenen yöremizdir.

TOZ TAŞINIMI TEHLİKELİ Mİ?

Çöl tozları, şehirlerde hava kirliliği artmasına sebep olabiliyor. Kamuoyunun rahat farkına varabilmesi için Hava Kalitesi İndeksi iyi, orta, hassas, sağlıksız, kötü ve tehlikeli olarak 6 farklı gruba ayrılıyor. Bugünlerde şehirlerde hava kalitesi kötü ve hatta tehlikeli boyutlara varabilir. Toz taşınımının etkisiyle İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz'de hava kirliliği tehlikeli boyutlara ulaştı. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların açık alanlarda uzun süre kalmamaları gerekiyor.

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