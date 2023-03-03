Türkiye 2023 seçimlerine kilitlenirken 6'lı koalisyon halen bir aday belirleyemedi. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için en güçlü aday Kemal Kılıçdaroğlu pozisyonunda bulunurken İYİ Parti ise Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isminde diretiyor.12. toplantı sonrası Kılıçdaroğlu'nun Akşener dışında diğer liderleri ikna ettiği bilinirken CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Murat Sabuncu toplantıyla ilgili köşesinde bomba kulis bilgilerini aktardı.Murat Sabuncu, Kılıçdaroğlu ile Akşener arasındaki gerilim dolu diyaloğu yazarken diğer liderlerin devreye girdiğini belirtti. Sabuncu, Kılıçdaroğlu'nun Akşener'e 'Gerekirse beş parti imzasıyla bir açıklama yapılır' dediğini de kaydetti.İşte Sabuncu'nun toplantıya ilişkin dikkat çeken ifadeleri:Toplantıda Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu Saadet Partisi Genel Başkanı ev sahibi Temel Karamollaoğlu tarafından gündeme getirildi. Diğer liderler bu konuda olumlu görüş verirken Meral Akşener "Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş olsun, partim bana bu iki ismi öner yoksa çık gel dedi" diye konuştu.Bunun üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Onlar belediye başkanlığı görevine devam edecek" dedi. Akşener "O zaman ben bunu partimin yetkili kurullarına, il başkanlarıma danışayım" diye yanıt verdi.Bunun üzerine ne yapılacağı düşünülürken Kılıçdaroğlu "Gerekirse beş parti imzasıyla bir açıklama yapılır" deyince Akşener "Ben kalkıp gideyim mi yani" karşılığını verdi.6'lı masa toplantısında neler yaşandı? Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener'i şok eden çıkış!Diğer liderler devreye girdi ve pazartesi gününe kadar herkesin kendi partisiyle istişare ederek tekrar bir araya gelinip açıklama yapılması noktasında arabuluculuk yapıldı.