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Yaralar sarılıyor! Adana'da 3 bin TOKİ konutunda çalışmalar hızlandırıldı

Depremin vurduğu kentte, kalıcı konutlar için harekete geçildi. 24 blok ve 590 daireden oluşan projede ilk harçlar döküldü.

Yaralar sarılıyor! Adana'da 3 bin TOKİ konutunda çalışmalar hızlandırıldı
Ekleme: 29.03.2023 - 11:42 Güncelleme: 29.03.2023 - 12:00 / Editör: Ozge Selin
Yaralar sarılıyor! Adana'da 3 bin TOKİ konutunda çalışmalar hızlandırıldı
Türkiye 6 Şubat'ta asrın felaketi ile sarsıldı.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden etkilenen 11 ilde büyük yıkımlar meydana geldi.

Devletin tüm imkanlarının seferber edildiği kentlerde, vatandaşların barınmadan beslenmeye tüm ihtiyaçları giderildi.

Çadır ve konteyner kentlerde yaşam başlarken, söz verildiği gibi afet konutları için temeller atıldı.

Depremden etkilenen illerden biri olan Adana'da da TOKİ, kalıcı konutlar için çalışmalarını hızlandırdı.

3 bin TOKİ konut için harekete geçildi
Birkaç gün önce çalışmaların başladığı Buruk Cumhuriyet Mahallesi'nde 24 blok ve 590 daireden oluşan projede, hafriyat çalışmalarının ardından temellere ilk harçlar döküldü.

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, bölgede depremzedelerin oturacağı farklı bölgelerde tamamlanması planlanan yaklaşık 3 bin TOKİ konutu için çalışmaların hummalı bir şekilde sürdüğünün kaydetti.

'Bu işin, yapı sektörünün üstadı TOKİ'dir'
Karslıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Bildiğiniz üzere Adana'mızda 3 bine yakın TOKİ konut yapacak. Burada da gördüğünüz üzere bilim ve fen kurallarına göre Temmuz ayının sonuna doğru yerel firmamız olan Adana firmamız burayı teslim edecek. Artık bundan sonra bu işin, yapı sektörünün üstadı TOKİ'dir. Depremde en ufak bir çizik olmayan TOKİ, halk tarafından artık revaçta. Bizler de müteahhitler olarak yeni yapılacak binaları tünel kalıpla, TOKİ'den örnek alarak yapmayı planlıyoruz. Burada 24 bloktan oluşan 590 konut teslim edilecek. Adana'mızda yine Şambayat'ta 600 konut ihale edildi. Bugün itibariyle de Ceyhan'da yine 600 konut ihalesi yapıldı. Demek oluyor ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın taahhütleri yerine gelecek bir yıl içerisinde depremde evini kaybetmiş vatandaşlarımız konutlarına oturacak. Buradan da hükümetimize, bakanlarımıza, Çevre Şehircilik Bakanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.

'14 günde bir bloğu bitirebiliyoruz burada'
Depremzedelere özel yapılan konutların yatay mimari ile çok katlı olmayacak şekilde yapılacağının altını çizen Karslıoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

Burası 5 katlı bir bina olacak. Bu kule vinçlerle beraber aşağı yukarı 14 günde bir bloğu bitirebiliyoruz burada. Dolayısıyla temellerimiz radye temel. TOKİ bile eski yönetmenliğini yeniledi. Tek çizik olmayan binalara güvenmeden daha da güçlendirdi ve yeniledi yönetmeliği. Zeminlerin sertliğini görüyorsunuz. Onun için depremzedelerimiz burada gönül rahatlığıyla oturabilecekler. Tüm mühendislere, üniversitelerimize de tavsiyede bulunuyorum. Şantiyelerimize gelip bu TOKİ'nin projelerini A'dan Z'ye incelesinler. Mühendislik ve mimarlık okuyan çocuklarımıza buralarda staj yapmalarını öneriyorum.
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