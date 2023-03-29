  • USD: 19,11 - 19,14
  • EURO: 20,72 - 20,76
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Türkiye, Suriye, İran ve Rusya arasındaki toplantının tarihi belli oldu

Ankara-Şam hattında atılan normalleşme adımları kapsamında Moskova'da görüşme gerçekleştirilecek. Konuyla ilgili üst düzey yetkililer, 3-4 Nisan tarihlerini işaret etti.

Ekleme: 29.03.2023 - 10:06 Güncelleme: 29.03.2023 - 10:15 / Editör: Ozge Selin
Türkiye, Suriye, İran ve Rusya arasındaki toplantının tarihi belli oldu
Türkiye, Rusya, Suriye ve İran arasında yapılması planlanan dörtlü zirve için daha önce erteleme kararı alındı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Türk ve İranlı yetkililer, toplantıyla ilgili yeni bir tarih verdi.

Moskova'da görüşme hazırlığı
Söz konusu ülkelerin dışişleri bakan yardımcılarının nisan ayında Moskova'da bir araya geleceği belirtildi.

Suriyeli ve Türk yetkililer, Suriye'de 12 yıldır devam eden iç çatışmanın ardından ilişkileri normalleştirmek üzere geçen yıl görüşmüştü.

Nisan ayının başında dörtlü zirve yapılacak
Üst düzey bir Türk yetkili, Suriye'deki durumun 3-4 Nisan'da Moskova'da masaya geleceğini ifade etti:

Bu toplantının, normalleşme sürecinde başlayan bakanlar düzeyindeki toplantıların devamı niteliğinde olması bekleniyor.

Ancak bakanlar düzeyinde katılım olmayacağı ve toplantı teknik düzeyde olacağı için önemli kararlar alınması beklenmiyor.

İranlı ve Suriyeli kaynaklar doğruladı
Üst düzey bir İran dışişleri bakanlığı yetkilisi, nisan ayının ilk haftasında Rusya'nın başkentinde yapılması planlanan görüşmeyi doğruladı.

Görüşmelere aşina Suriyeli bir kaynak da dışişleri bakan yardımcıları arasında yakın zamanda bir görüşme yapılacağını doğruladı, ancak tarih vermedi.

Tahran müzakerelere dahil oldu
Rusya, aralık ayında Suriye ve Türkiye'den savunma bakanlarının toplantısına ev sahipliği yapmıştı.

O zamandan beri, başlangıçtaki üçlü müzakereler, Suriye lideri Esad'ın yakınlaşmayı destekleyen diğer müttefiki İran'ı da içerecek şekilde genişletildi.

Rus medyası da gelecek ayı işaret etti
Öte yandan Rus devlet haber ajansı RIA, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov'a işaret ederek, Rusya, Türkiye, İran ve Suriye dışişleri bakan yardımcılarının nisan ayı başlarında Moskova'da istişarelerde bulunabileceğini yazdı.

Esad'ın Moskova ziyareti
Esad, geçtiğimiz haftalarda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Kremlin Sarayı'nda ziyaret etmişti. Kahramanmaraş merkezli depremlerin Suriye'deki durumu kötüleştirdiğini dile getiren Esad, Putin'den "Suriye'ye yardımcı oluyoruz" yanıtını almıştı.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
CHP'li İBB yönetimindeki İETT'ye ait metrobüsler iş makineleriyle parçalandı...
İnce 'Adaylıktan çekilmeyeceğim' deyip Kılıçdaroğlu'na yolu gösterdi! 'Kemal Bey hoş geldiniz güle güle'
Yandaş gazeteci Can Ataklı’dan Muharrem İnce’ye hakaret dolu sözler: ‘İnce diye biri çıkmış saçma sapan konuşuyor, yürü git derler adama’
CHP'li belediye yaya geçidine çit yaptı
Başkan Erdoğan BBP lider Destici'yi ziyaret ediyor
Bakan Nebati'den Meral Akşener'in iftiralarına yanıt!
İyi Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu açıklamalarda bulunuyor...
Fransız polisi göstericileri copladı! Görüntüler infiale sebep oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir müjde daha: Temmuzda asgari ücrete ara zam yapacağız
Akşener Ağıralioğlu'nun ayrılığı sonrası ilk grup toplantısında konuştu: Kılıçdaroğlu'nun adı dahi anılmadı
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Elektrik ve doğal gazda indirim...
Yeniden Refah'tan Karamollaoğlu'na yanıt: CHP’liler sana Madımak katili diyorlardı! Ne oldu şimdi?
Bakan Bilgin'den FLAŞ asgari ücret ve enflasyon açıklaması
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığında engel yok
Müjdat Gezen'den Muharrem İnce'ye gözdağı mektubu: Sonradan zor durumda kalmanı istemem
İskoçya'nın Müslüman başbakanının ilk günü: Resmi konutta namaz kıldırdı
Yaralar sarılıyor! Adana'da 3 bin TOKİ konutunda çalışmalar hızlandırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan söz vermişti: Çatalzeytin’e borular geldi
Netanyahu'nun oğlu ABD'yi işaret etmişti: Biden'dan iç savaş söylentilerine net yanıt!
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde metrobüs arızası
Togg için nefesler tutuldu çekiliş bugün

Togg için nefesler tutuldu çekiliş bugün

Hatay'da depremin şiddeti bir kez daha ortaya çıktı: Öncesi ve sonrası yıkımın boyutu

Hatay'da depremin şiddeti bir kez daha ortaya çıktı: Öncesi ve sonrası yıkımın boyutu

29 Mart hava durumu: Birçok ile kuvvetli yağış, fırtına ve kar uyarısı!

29 Mart hava durumu: Birçok ile kuvvetli yağış, fırtına ve kar uyarısı!

Zigana Tüneli açılışa hazırlanıyor: Ulaşım 30 dakika kısalacak

Zigana Tüneli açılışa hazırlanıyor: Ulaşım 30 dakika kısalacak

Silivri açıklarında yakalandı! 'Canavar gibi ama değil'

Silivri açıklarında yakalandı! 'Canavar gibi ama değil'

Emeklilik başvurusu yapacak EYT'liler dikkat: Son gün 31 Mart

Emeklilik başvurusu yapacak EYT'liler dikkat: Son gün 31 Mart