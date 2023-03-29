Türkiye, Suriye, İran ve Rusya arasındaki toplantının tarihi belli oldu

Türkiye, Rusya, Suriye ve İran arasında yapılması planlanan dörtlü zirve için daha önce erteleme kararı alındı.Konuya ilişkin açıklama yapan Türk ve İranlı yetkililer, toplantıyla ilgili yeni bir tarih verdi.Söz konusu ülkelerin dışişleri bakan yardımcılarının nisan ayında Moskova'da bir araya geleceği belirtildi.Suriyeli ve Türk yetkililer, Suriye'de 12 yıldır devam eden iç çatışmanın ardından ilişkileri normalleştirmek üzere geçen yıl görüşmüştü.Nisan ayının başında dörtlü zirve yapılacakÜst düzey bir Türk yetkili, Suriye'deki durumun 3-4 Nisan'da Moskova'da masaya geleceğini ifade etti:Bu toplantının, normalleşme sürecinde başlayan bakanlar düzeyindeki toplantıların devamı niteliğinde olması bekleniyor.Ancak bakanlar düzeyinde katılım olmayacağı ve toplantı teknik düzeyde olacağı için önemli kararlar alınması beklenmiyor.Üst düzey bir İran dışişleri bakanlığı yetkilisi, nisan ayının ilk haftasında Rusya'nın başkentinde yapılması planlanan görüşmeyi doğruladı.Görüşmelere aşina Suriyeli bir kaynak da dışişleri bakan yardımcıları arasında yakın zamanda bir görüşme yapılacağını doğruladı, ancak tarih vermedi.Rusya, aralık ayında Suriye ve Türkiye'den savunma bakanlarının toplantısına ev sahipliği yapmıştı.O zamandan beri, başlangıçtaki üçlü müzakereler, Suriye lideri Esad'ın yakınlaşmayı destekleyen diğer müttefiki İran'ı da içerecek şekilde genişletildi.Öte yandan Rus devlet haber ajansı RIA, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov'a işaret ederek, Rusya, Türkiye, İran ve Suriye dışişleri bakan yardımcılarının nisan ayı başlarında Moskova'da istişarelerde bulunabileceğini yazdı.Esad, geçtiğimiz haftalarda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Kremlin Sarayı'nda ziyaret etmişti. Kahramanmaraş merkezli depremlerin Suriye'deki durumu kötüleştirdiğini dile getiren Esad, Putin'den "Suriye'ye yardımcı oluyoruz" yanıtını almıştı.