  • USD: 19,11 - 19,14
  • EURO: 20,72 - 20,76
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İBB Yöneticisi Yavuz Saltık’ın yargılandığı davada mütalaa hazırlanacak

Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin (DİAYDER) terör örgütü PKK ile iltisakını araştırmadan derneğe yemek kartları verdiği iddiasıyla "örgüte yardım" suçundan 15 yıla kadar hapsi istenen İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık'ın yargılandığı davada mütalaanın hazırlanması için dava dosyasını savcılığa gönderdi.

Ekleme: 29.03.2023 - 13:16 Güncelleme: 29.03.2023 - 13:17 / Editör: Ozge Selin
İBB Yöneticisi Yavuz Saltık’ın yargılandığı davada mütalaa hazırlanacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık hakkında, Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin (DİAYDER) terör örgütü PKK ile iltisakını araştırmadan derneğe yemek kartları verdiği iddiasıyla "terör örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

MÜTALAA HAZIRLANACAK

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Yavuz Saltık ve avukatları hazır bulundu. Duruşmada tanık olarak dinlenen İBB çalışanı Esra Bulduk, sosyal yardım kartlarının nasıl dağıtıldığını anlatarak yardım kartının verilmesi için söz konusu kişiyle ilgili sosyal inceleme yapılması ve ihtiyaç sahibi olduğunun tespit edilmesi gerektiğini ve sosyal yardım kartının e-belediye sistemi kapsamında dağıtıldığını belirtti. Saltık'ın avukatı Ersan Şen, tanığa yardım edilen kişilerin adli sicillerinin araştırılıp araştırılmadığını sordu. Bulduk da bunun kanunen bir zorunluluk olmadığını, devletin dağıttığı tüm yardım kartlarının sosyal inceleme sonucunda verildiğini kaydetti. Mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dava dosyasının savcılığa gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
CHP'li İBB yönetimindeki İETT'ye ait metrobüsler iş makineleriyle parçalandı...
İnce 'Adaylıktan çekilmeyeceğim' deyip Kılıçdaroğlu'na yolu gösterdi! 'Kemal Bey hoş geldiniz güle güle'
Yandaş gazeteci Can Ataklı’dan Muharrem İnce’ye hakaret dolu sözler: ‘İnce diye biri çıkmış saçma sapan konuşuyor, yürü git derler adama’
CHP'li belediye yaya geçidine çit yaptı
Başkan Erdoğan BBP lider Destici'yi ziyaret ediyor
Bakan Nebati'den Meral Akşener'in iftiralarına yanıt!
İyi Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu açıklamalarda bulunuyor...
Fransız polisi göstericileri copladı! Görüntüler infiale sebep oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir müjde daha: Temmuzda asgari ücrete ara zam yapacağız
Akşener Ağıralioğlu'nun ayrılığı sonrası ilk grup toplantısında konuştu: Kılıçdaroğlu'nun adı dahi anılmadı
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Elektrik ve doğal gazda indirim...
Yeniden Refah'tan Karamollaoğlu'na yanıt: CHP’liler sana Madımak katili diyorlardı! Ne oldu şimdi?
Bakan Bilgin'den FLAŞ asgari ücret ve enflasyon açıklaması
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığında engel yok
Müjdat Gezen'den Muharrem İnce'ye gözdağı mektubu: Sonradan zor durumda kalmanı istemem
İskoçya'nın Müslüman başbakanının ilk günü: Resmi konutta namaz kıldırdı
Yaralar sarılıyor! Adana'da 3 bin TOKİ konutunda çalışmalar hızlandırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan söz vermişti: Çatalzeytin’e borular geldi
Netanyahu'nun oğlu ABD'yi işaret etmişti: Biden'dan iç savaş söylentilerine net yanıt!
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde metrobüs arızası
Togg için nefesler tutuldu çekiliş bugün

Togg için nefesler tutuldu çekiliş bugün

Hatay'da depremin şiddeti bir kez daha ortaya çıktı: Öncesi ve sonrası yıkımın boyutu

Hatay'da depremin şiddeti bir kez daha ortaya çıktı: Öncesi ve sonrası yıkımın boyutu

29 Mart hava durumu: Birçok ile kuvvetli yağış, fırtına ve kar uyarısı!

29 Mart hava durumu: Birçok ile kuvvetli yağış, fırtına ve kar uyarısı!

Zigana Tüneli açılışa hazırlanıyor: Ulaşım 30 dakika kısalacak

Zigana Tüneli açılışa hazırlanıyor: Ulaşım 30 dakika kısalacak

Silivri açıklarında yakalandı! 'Canavar gibi ama değil'

Silivri açıklarında yakalandı! 'Canavar gibi ama değil'

Emeklilik başvurusu yapacak EYT'liler dikkat: Son gün 31 Mart

Emeklilik başvurusu yapacak EYT'liler dikkat: Son gün 31 Mart