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Hamile olduğunu öğrenen depremzede: Allah iki evladımı aldı bir evlat verdi

Kahramanmaraş'ta enkazdan 5 gün sonra çıkarılan Rübeyda Keçeci, eşi ve iki çocuğunun vefat ettiğini öğrendiği anlarda hamile olduğunun haberini aldı.

Ekleme: 29.03.2023 - 15:05 Güncelleme: 29.03.2023 - 15:24 / Editör: Ozge Selin
Hamile olduğunu öğrenen depremzede: Allah iki evladımı aldı bir evlat verdi6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde, 29 yaşındaki Rübeyda Keçeci ve 5 yaşındaki oğlu Aras Bulut Keçeci, Onikişubat ilçesindeki Şeyh Şamil Apartmanı'nın enkazından 5 gün sonra kurtarıldı.

Kurtarma ekipleri, Keçeci'nin eşi 38 yaşındaki Hacı Haydar, oğlu 9 yaşındaki Alp Tunahan ve kızı 8 yaşındaki Hira Nur'un cansız bedenine ulaştı.

Tedavisi için Nevşehir'deki Ürgüp Devlet Hastanesine götürülen kadının, safra kesesindeki taşın durumuyla ilgili yapılan ultrason sırasında hamile olduğu tespit edildi.

Oğluyla Karacasu konteyner kentte hayata tutunan Rübeyda Keçeci, yaşadıklarını anlattı.

İlk depremde 8 katlı apartmanlarının yıkıldığını, eşinin kendilerini korumak amacıyla siper olduğunu, kolonların altında kalarak hayatını kaybettiğini anlatan Keçeci, eşinin cenazesinin 5 gün göğsünün üzerinde kaldığını söyledi.

'Allah'ın mucizesi'
Depremin 5'inci günü enkazdan oğlu Aras Bulut ile kurtarıldığını anlatan Keçeci, şunları söyledi:

Kurtarılmayı bekledik, ümitsizliğe kapılmadım. Ekiplerin dışarıdan seslerini duyuyordum ama sesimi duyuramıyordum. En sonunda sesimi duyurdum ve enkazdan çıkarttılar. Önce oğlumu sonra beni çıkarttılar. Allah'ın bir mucizesi olarak kurtulduk, bir şekilde hayat devam ediyor. Depremden sonra hamile olduğumu öğrendim, 3 aylık hamileyim. Allah'ın bir mucizesi, iki çocuğumu aldı ve bana teselli için bir mucize gönderdi. Bir yandan burukluk yaşadım, çünkü doğacak çocuğumuz baba şefkati görmeyecek, babayı bilmeyecek. Bir yandan da sevinç, bir mucize, Rabbim'in bana bir mucizesi.
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