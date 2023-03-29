Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir müjde daha: Temmuzda asgari ücrete ara zam yapacağız

Emekli zammı ve bayram ikramiyesi artışları sonrası 'Asgari ücrete ara zam yapılacak mı' sorusu gündemdeki sıcaklığını artırdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan asgari ücret zammı için çarpıcı bir açıklama geldi. Başkan Erdoğan, 'Asgari ücrete ara zam var' dedi ve tarih verdi.

Asgari ücret Ocak 2023 dönemin yüzde 54'ün üzerinde rekor artışla net 8 bin 506 TL brüt ise 10 bin 8 TL oldu. Asgari ücret dönemin kur düzeyi ile 455 dolar seviyesine çıkarak çifte rekor kırdı. Emekliye zam düzenlemesi sonrası 'Asgari ücrete zam olacak mı' sorusu merak ediliyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı sonrası yaptığı açıklamayla asgari ücrete ara zam yapılacağını bildirdi.En düşük emekli maaşı yüzde 36 artışla 7500 TL'ye, emekli bayram ikramiyesi de yüzde 82 yükselişle 2000 TL'ye yükseldi. Bununla beraber 'Asgari ücret ara zam olacak mı' sorusu gündemdeki sıcaklığını artırdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Temmuz'da asgari ücrete ara zam yapılacağını ifade etti.Ayrıntılar geliyor...