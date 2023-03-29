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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış en önemli dinamizm savaş en önemli tehlike

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macar mevkidaşı Katalin Novak ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basın toplantısı gerçekleştirdi. Konuşmasında Macaristan ile gerçekleştirilecek işbirliklerine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu an itibarıyla TANAP'tan Macaristan'a doğal gaz verilmesi konusunda Azerbaycan ile her türlü desteği vermeye hazırız" dedi. Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşının sone ermesi ve masada barışın getirilmesine değinerek, "Barış en önemli dinamizm, savaş en önemli tehlike" ifadelerini kullandı. Macaristan Cumhurbaşkanı Novak ise Ukrayna Rusya savaşı sürecinde iki ülkeyle sürdürdüğü diplomatik ilişkiler nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. Novak, "Erdoğan'ın Ukrayna'da arabuluculuğunu takdir ediyoruz" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış en önemli dinamizm savaş en önemli tehlike
Ekleme: 29.03.2023 - 19:03 Güncelleme: 29.03.2023 - 20:58 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış en önemli dinamizm savaş en önemli tehlike
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ile basın toplantısı gerçekleştirdi.

Konuşmasında, Macaristan'la stratejik işbirliğimizi her alanda güçlendireceğiz. diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Şu an itibarıyla TANAP'tan Macaristan'a doğal gaz verilmesi konusunda Azerbaycan ile her türlü desteğe vermeye hazırız' ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Macaristan'ın Türkiye-AB ilişkilerindeki olumlu gündemin ilerletilmesine matuf desteğini artırarak sürdürmesini bekliyoruz.

Stratejik ortağımız ve müttefikimiz Macaristan ile depremde yapılan yardımlar ve ilişkiler ele alındı.

Macaristan ile ilişkilerimizi ve işbirliğimizi ele aldık. Ekonomik, askeri, ticari ilişkilerimizi değerlendirdik.

Savunma sanayii işbirliğimizim güçlendirilmesi üzerinde durduk. İlişkileri he alanda güçlendirileceğiz.

Macaristan'ın Türkiye-AB ilişkilerindeki olumlu gündemin ilerletilmesine matuf desteğini artırarak sürdürmesini bekliyoruz.

Barış en önemli dinamizm savaş en önemli tehlike

Konuşmasın sonunda Ukrayna-Rusya savaşına değinen Erdoğan, 'Barış en önemli dinamizm, savaş en önemli tehlike.' ifadelerini kullandı. Erdoğan, 'İstiyoruz ki Ukrayna ve Rusya arasında bir an önce masada barışı getirelim ve masadaki bu barışla beraber savaşı sona erdirelim.' dedi.

Novak: Erdoğan'ın arabuluculuğunu takdir ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra konuşan Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ise konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Türkiye'nin, Ukrayna ve Rusya savaşı sırasındaki diplomatik ilişkilerinin devam etmesini takdirle karşıladığını belirten Novak, 'Erdoğan'ın Ukrayna'da arabuluculuğunu takdir ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Novak'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Biz Macarlar olarak Türk dostların yanında olduğunu vurgulamak istiyoruz. Biz 'İyi dost zor zamanda belli olur' deriz. Kolay zamanlarda zaten birlikteyiz. Sorun olduğunda her zaman yanlarındayız. Macarları Türkiye'deki korkunç deprem derinden sarstı. Macar insanlarının hem başsağlığı dileklerini ifade etmek istiyorum. Gerçekten çok acı ve bundan sonra da Türkiye'ye, Türk insanlarına yardımcı olmak için elimizden geleni yapacağız. Türkiye, Macaristan'ın enerji güvenliği konusunda vazgeçilmez öneme sahiptir. Türk Akımı'na ihtiyacımız var.


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